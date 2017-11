Nederlanders kopen levensmiddelen steeds vaker online

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Deed in 2016 nog 73 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder een online aankoop, dit jaar steeg dat percentage naar 76 procent. Bovendien kopen consumenten vaker iets online. Verder blijken mannen meer online aankopen te doen dan vrouwen.

Kleding kochten consumenten het vaakst online (52 procent), gevolgd door reizen en accommodaties (48 procent) en kaartjes voor evenementen (45 procent). Een sterke stijging was vooral te zien bij de aankoop van levensmiddelen en cosmetica via internet. Dit aandeel steeg van 19 procent vorig jaar, naar een kwart van de consumenten dit jaar.

Consumenten kopen vooral duurdere producten online. Ongeveer 25 procent van de Nederlanders heeft dit jaar een online aankoop gedaan van tussen de 100 en 150 euro, terwijl dit vorig jaar nog 23 procent was. Zo'n 5 procent heeft online aankopen gedaan met een prijs boven de 1.000 euro.

Klachten

Het aantal klachten over online bestellingen is het afgelopen jaar licht toegenomen. Zei in 2016 nog 42 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar problemen te hebben gehad, dit jaar steeg dit aandeel naar 45 procent. Consumenten klaagden het meest over te late leveringen en technische problemen.

Van de consumenten die geen online aankopen deden, gaf 80 procent als reden liever een fysieke winkel te bezoeken. Op deze manier konden zij het product in het echt zien. Ook waren mensen in deze groep bezorgd over hun privacy en wisten sommigen niet hoe zij online een product moesten aanschaffen.

Buitenlandse webshops

Nederlandse consumenten kopen ook meer in buitenlandse webshops. In de eerste helft van dit jaar werd er voor meer dan 600 miljoen euro aan producten gekocht bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Het gaat om een groei van 19 procent ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Ook de internetverkopen van webwinkels die wel in Nederland gevestigd zijn, namen in het eerste half jaar van 2017 toe met ongeveer 18 procent. De omzetgroei van Nederlandse webwinkels was daarmee van een vergelijkbare grootte als de groei die buitenlandse webwinkels in Nederland maakten.

Het CBS keek hiervoor zowel naar winkels die alleen online producten verkopen, als naar winkeliers die hun producten zowel online als in een fysieke winkel verkopen.

In 2015 en 2016 groeide de omzet van Nederlandse aanbieders juist minder snel dan die van buitenlandse concurrenten.