Pakje sigaretten 49 cent duurder in 2021

Dat meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel dinsdag op vragen uit de Tweede Kamer. Volgens hem is het een stijging van acht procent in vergelijking met de gemiddelde prijs van een pakje dit jaar. Per sigaret wordt er nu minimaal achttien cent belasting betaald.

In 2018 wordt een pakje sigaretten zeventien cent duurder. Daarna stijgt de prijs ieder jaar tot dus 49 cent duurder per pakje in 2021.

Bijna een kwart van alle Nederlanders rookt, meer dan driekwart daarvan rookt dagelijks.