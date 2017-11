Grote banken tekenen overeenkomst voor netwerk geldautomaten

Het beheer van de geldautomaten en de achterliggende processen worden ondergebracht bij GSN, maken de partijen dinsdag bekend.

Deze organisatie is sinds 2011 al verantwoordelijk voor het verwerken en verspreiden van contant geld voor de genoemde banken. ABN Amro, ING en Rabobank zijn aandeelhouders van GSN.

Veilig

De samenwerking moet ervoor zorgen dat contant geld op lange termijn toegankelijk, beschikbaar en veilig in gebruik blijft.

Vorig jaar mei werd al bekend dat de banken en GSN hierover in gesprek waren. In de komende periode wordt in kaart gebracht hoe het netwerk er in de toekomst uit moet zien.

Spreiding

Daarbij wordt bekeken of de spreiding van geldautomaten slimmer kan. De huidige dekkingsgraad van 99,67 procent zou daarbij behouden of verbeterd moeten worden. Ook zouden de automaten en de omgeving beter beveiligd moeten worden.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening en het gebruiksgemak. In de toekomst zal het niet meer uitmaken welke automaat een klant van ING, Rabobank of ABN Amro gebruikt. Nu gelden er bijvoorbeeld restricties als zij naar een automaat van een concurrent zijn geweest.

Bediening

Ook zal de bediening bij al deze automaten hetzelfde zijn en kunnen ze inzage in het banksaldo geven. Verder kunnen ondernemers hun geld storten bij de dichtstbijzijnde stortingsautomaat.

De samenwerkingsovereenkomst is in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) opgezet. Daarbij is gekeken naar vergelijkbare initiatieven in Zweden en Zwitserland.

Het doel is om de migratie van het netwerk in het derde kwartaal van 2018 te starten en eind 2020 af te ronden.