Retourpinnen nog niet populair in Nederland

Zo'n 80 procent van de Nederlanders maakte nog nooit gebruik van retourpinnen en 40 procent heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

Dat blijkt donderdag uit gegevens van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, een verbond van de brancheverenigingen voor winkeliers en voor banken. Verder blijkt dat de consumenten die wel van retourpinnen gebruikmaken er enthousiast over zijn.

Retourpinnen kan inmiddels in 22 procent van de Nederlandse winkels. Dat was een jaar geleden nog 12 procent. In september werd er iets meer dan 250.000 keer van gebruikgemaakt.

Non-food

Dit is relatief vaak mogelijk in winkels die geen eten verkopen. Dat is te verklaren doordat bijvoorbeeld elektronica- en kledingwinkels duurdere producten aanbieden.

Voor het retourneren van spullen is in die zaken meer contant geld nodig. Onlangs was Lidl de eerste supermarktketen die de dienst ging aanbieden.

Banken

In april 2014 werd retourpinnen voor het eerst mogelijk voor klanten van de Rabobank. In november van dat jaar werd de dienst ook aangeboden aan klanten van de andere twee grote banken in Nederland, ING en ABN Amro.

Ook kleinere banken maken er inmiddels gebruik van.