Hypotheekproblemen Nederlanders nemen opnieuw af

Dat meldt het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR, dat het aantal mensen met hypotheekproblemen registreert.

Het is het tiende achtereenvolgende kwartaal waarin sprake is van een daling. Wel is het aantal probleemgevallen onder hypotheekbezitters nog zo'n derde hoger dan vijf jaar geleden. Stichting BKR noteerde in juli 2015 de voorlopige top, met 113.000 mensen met hypotheekproblemen.

Binnen Nederland is sprake van een totaal aantal van 3,5 miljoen afgesloten hypotheken voor koopwoningen. Dat 90.600 mensen te maken hebben met betalingsachterstanden op hun hypotheek, betekent overigens niet dat alle woningen 'onder water' staan. Dit is pas het geval indien de hypotheekverplichting hoger is dan de woningwaarde.

Stichting BKR noemt de afname positief, maar heeft ook oog voor degenen die last ondervinden van hypotheekachterstanden.

Het is volgens de stichting niet iets wat slechts de laagste inkomens treft; ook de hogere middeninkomens zijn volgens het orgaan dikwijls de pineut. Wel stelt Stichting BKR dat Nederland relatief weinig hypotheekachterstanden kent.