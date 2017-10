ABN Amro trekt portemonnee voor geld-app

Tink en ABN Amro hebben samen de app voor financieel inzicht Grip ontwikkeld. Sinds de introductie van die app in december 2015 hebben al ruim 300.000 klanten van de bank zich aangemeld.

ABN Amro zegt zeer tevreden te zijn over de samenwerking en verwacht samen met Tink nog meer voordelen te kunnen creëren voor zijn klanten. Hoeveel geld er dit keer met de investering is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

Volgens een woordvoerder is het belang van ABN Amro’s Digital Impact Fund in Tink door de investering gelijk gebleven. Tegelijkertijd zijn er nieuwe aandeelhouders in Tink bijgekomen, waaronder de Scandinavische banken Nordea en Nordnet.

Het Digital Impact Fund is het investeringsfonds waarmee ABN Amro investeert in startups die zich bezighouden met digitalisering van financiële producten en diensten. Het fonds is in totaal goed voor 10 miljoen euro.