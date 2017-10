'Zorgkantoren staan machteloos bij pgb-fraude'

Zorgkantoren moeten namens de verzekeringsmaatschappijen beoordelen of cliënten in aanmerking komen voor een pgb. Ze krijgen dan de mogelijkheid om zelf voor een bepaald bedrag zorg in te kopen.

De NZa concludeert in een onderzoek dat de kantoren machteloos staan als zorgaanbieders sjoemelen met de regels. Ze kunnen frauderende aanbieders bijvoorbeeld niet verhinderen ergens anders opnieuw zorg aan te bieden.

De kantoren kunnen cliënten wel adviseren hun zorg bij iemand anders in te kopen, maar kunnen verder weinig tegen onheuse praktijken doen, zegt de NZa. De autoriteit is bij het onderzoek op veel fraudegevallen gestuit, waarbij zorgverleners bijvoorbeeld minder dagbesteding regelen voor verstandelijk gehandicapten dan ze beloofd hebben.

Minderjarigen

Een belangrijke weeffout in de wet is volgens het pgb dat minderjarige cliënten formeel zelf verantwoordelijk zijn voor hun budget, ook als hun ouders de zorg regelen. Dat leidt ertoe dat ze hun ouders aansprakelijk moeten stellen via de rechter als er fouten worden gemaakt of misbruik wordt gepleegd.

Zodra ze meerderjarig zijn, draaien deze kinderen bovendien op voor de kosten als er onrechtmatig besteed geld moet worden terugbetaald.