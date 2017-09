'Nederland stijgt op lijst rijkste landen naar achtste plek'

Dat staat in het achtste Global Wealth Report van verzekeraar Allianz. Het verzekeringsorgaan analyseert hierbij het vermogen en de schulden van huishoudens in meer dan vijftig landen.

Nederlanders hebben een gemiddeld nettovermogen van 87.980 euro. Het rijkste land ter wereld is de Verenigde Staten, met een gemiddeld nettovermogen per Amerikaan van 177.210 euro.

Zwitserland staat op de tweede positie met 175.720 euro aan nettovermogen. De top vijf wordt verder opgevuld door Japan (96.890 euro), Zweden (95.050 euro) en Taiwan (92.360 euro).

Nederland

Opvallend is dat Nederland en België de enige landen uit de eurozone zijn die in de top tien van rijkste landen staan. Volgens Allianz zou de hoge notering van Nederland te maken hebben met de portefeuillestructuur.

Hierin is een bovengemiddeld percentage aan verzekeringspolissen en pensioenen opgenomen. Nederlanders zouden tevens veel sparen en een "strenge schulddiscipline" hebben.

Hoger vermogen

Het wereldwijde vermogen, gemeten over vijftig landen, is in 2016 met 7,1 procent gestegen. Dit komt nagenoeg overeen met het gemiddelde na de bankencrisis van 2008.

Allianz concludeert dat er sprake is van een toename in vermogen "ondanks een politiek turbulent 2016". Afgelopen jaar werd de omstreden zakenman Donald Trump president van de Verenigde Staten en stemde het Verenigd Koninkrijk in een referendum voor een afscheiding van de Europese Unie.