BOVAG-garantie op last van DNB omgezet in verzekering

Volgens BOVAG zelf gaat het vooral om een administratieve wijziging en verandert er voor klanten ''aan de voorkant" niets, zo meldt de vereniging woensdag na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

De BOVAG-garantie houdt in dat occasions tot zes maanden na aankoop kosteloos worden hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de manuren.

Premie

Volgens FD beschouwt DNB de garantie als een verzekering, omdat de garage een overeenkomst sluit en tegen betaling van een premie een eventuele reparatie doet. De zesduizend garagehouders die auto's met BOVAG-garantie verkopen, zouden zelfs in overtreding zijn.

BOVAG meldt dat de verwarring ontstond na een zin over de bovenwettelijke garantie in de voorwaarden die door DNB is aangepast. Daardoor zullen autobedrijven zich moeten verbinden aan een verzekeraar.

BOVAG wil de garantie snel in een verzekeringsvorm gieten en werkt daarvoor nauw samen met verzekeringsdochter Bovemij.

DNB zegt dat er een in de praktijk onduidelijke bepaling is geschrapt in de criteria waaraan aanbieders moeten voldoen. Het is volgens de toezichthouder in dit geval aan BOVAG om nu te bezien hoe daarmee wordt omgegaan.

Concurrentie

De Bovag erkent dat er meer aanbieders zijn van verzekeringen en dat daarmee concurrentie op de loer ligt. ''Maar wij vertrouwen op de ijzersterke naam die wij de afgelopen vijftig jaar hebben opgebouwd", aldus een zegsman.

Dat garagehouders nu nog auto's met Bovag-garantie verkopen, zal door DNB nog wel door de vingers worden gezien, verwacht de Bovag. ''Wij verwachten geen strenge handhaving."