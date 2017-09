Kamer wil dat bellen naar ander EU-land goedkoper wordt

Een groep Europarlementariërs kaartte de kwestie eerder al aan. Per land bestaan grote verschillen in de kosten.

Zo betalen Finnen maximaal 10 cent per minuut voor telefoontjes naar het buitenland, terwijl Duitsers tot 2 euro per minuut kwijt zijn. Nederlanders betalen 25 tot 75 cent per minuut.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet eerder weten tegen het voorstel te zijn. Het zou onder meer de concurrentie tussen providers ondermijnen en kan leiden tot hogere tarieven binnen Nederland, zo redeneerde de bewindsman.

Kamerlid Jan Paternotte (D66), uit wiens koker de oproep aan de regering komt, is tevreden. ''Het lijkt me niet meer dan logisch dat de Nederlandse regering erop aandringt dat dit herzien wordt'', zei hij deze zomer al.

In juni werden op Europees niveau al de zogenoemde roaming-kosten afgeschaft. Gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland leidde in het verleden tot flinke kosten.

Door de nieuwe regels kosten bellen, sms'en en internetten in het buitenland voortaan evenveel als binnen de eigen landsgrenzen.