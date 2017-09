Financiële schade door fraude in betalingsverkeer gestegen

In de eerste helft van 2017 werd er nog voor 535.000 euro schade geleden door fraude met internetbankieren, zo blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In de laatste zes maanden van 2016 was dat nog 674.000 euro. Wat de voornaamste reden is van de daling, is niet bekendgemaakt.

De totale schade door fraude in het betalingsverkeer steeg juist en wordt voornamelijk veroorzaakt door gestolen of verloren bankpassen. In het afgelopen half jaar steeg het totale schadebedrag hiervan met 14 procent naar 1,8 miljoen euro.

Volgens de NVB stelen criminelen passen of proberen ze mensen via phishing te misleiden om de pincode te geven en de pas via de post op te sturen.

Valse aanvragen passen

Criminelen plegen daarnaast fraude door valse aanvragen voor bankpassen in te dienen. De schade hiervan is met 30 procent toegenomen naar 989.000 euro.

Ook zijn er meer frauduleuze automatische incasso's en handmatige betaalopdrachten waargenomen. De schade hierdoor is meer dan verdubbeld.

Valse emails

Andere grote schadeposten komen voort uit het versturen van valse e-mails en het maken van valse apps en websites en fraude bij verkoopsites als Marktplaats. De NVB adviseert mensen daarom om waakzaam te blijven voor dit soort tactieken.

Volgens de NVB lijken de percentuele verschillen in alle takken erg groot, omdat er in totaal weinig fraude gepleegd wordt. Bovendien was de schade van fraude in 2016 historisch laag.