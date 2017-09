Helft Nederlanders gebruikt consumentenplatform

Dit concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag op basis van een enquête. De centrale bank verwacht dat het gebruik van deze platformen zal toenemen.

Veel minder interesse is er in het huren of verhuren van producten. Maar 6 procent van de ondervraagden huurt spullen via een online platform en maar 1 procent verhuurt zijn spullen. Voor het afnemen of aanbieden van diensten geldt hetzelfde.

Volgens de onderzoekers wordt van crowdfunding, het lenen of uitlenen van geld aan anderen, nog weinig gebruikgemaakt.

Nederlanders zijn vooral geïnteresseerd in het verdienen van een extra zakcentje. Maar tegelijk maken mensen zich zorgen over de over de betrouwbaarheid van de tegenpartij, de kwaliteit van geleverde producten en diensten en onzekerheid over de betaling. Dit remt het gebruik van peer-to-peerplatformen juist.