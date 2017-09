Ryanair verwacht 20 miljoen euro aan claims vanwege annuleren vluchten

Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf maandag laten weten.

Ryanair maakte vorige week bekend tot eind volgende maand dagelijks veertig tot vijftig vluchten te schrappen. De luchtvaartorganisatie probeert met de ingreep de punctualiteit te verbeteren. In de eerste twee weken van september is de punctualiteit onder de 80 procent uitgekomen.

Het bedrijf kampt met een tekort aan piloten. De werknemers hebben nog veel vakantiedagen tegoed. En deze dagen moeten voor het einde van het jaar opgenomen worden.

Ook stakingen bij de luchtverkeersleiding en slechte weersomstandigheden zouden de prestatie van het bedrijf onder druk hebben gezet.

Puinhoop

"Het is duidelijk een puinhoop, maar in de context van een organisatie waarbinnen we meer dan 2.500 vluchten per dag realiseren, is het redelijk klein", heeft CEO Michael O'Leary van Ryanair tegen nieuwszender Sky News gezegd. "Maar dat neemt het ongemak dat we bij mensen hebben veroorzaakt niet weg."

Hij benadrukt dat passagiers die recht op compensatie hebben, ook volledig gecompenseerd zullen worden.

E-mail

Naar schatting zijn 308.000 tot 385.000 reizigers de dupe van het schrappen van de vluchten. De klanten die afgelopen vrijdag met annulering te maken kregen, zijn kort voor hun vlucht via e-mail op de hoogte gesteld.

Ryanair-klanten die een stoel hebben geboekt op een geannuleerde vlucht kunnen deze volgens het bedrijf kosteloos omboeken of hun geld terugvragen.

Aansprakelijk

Ryanair zou contractbreuk hebben gepleegd door vluchten kort voor vertrek te schrappen en is daarmee aansprakelijk voor de schade die klanten daarvan hebben ondervonden, vindt de Consumentenbond.

Passagiers van Ryanair hebben aan de Consumentenbond laten weten dat hun vakantie niet door kon gaan of dat zij door de annulering van de vlucht extra kosten hebben moeten maken. Zo moesten sommigen een hotelovernachting boeken of een auto langer huren.

Rekening

"Dergelijke schade komt wat de Consumentenbond betreft voor rekening van Ryanair, als de schade in voldoende verband staat met de annulering", aldus de organisatie.

De Consumentenbond raadt de passagiers aan zich in eerste instantie te melden bij hun verzekeraar. Klanten zonder dekking of reisverzekering, kunnen zelf een claim bij Ryanair indienen. Dit kunnen zij eventueel via een rechtsbijstandsverzekering doen.

Verder adviseert de organisatie reizigers contact met Ryanair op te nemen voor ze een andere vlucht boeken. Anders weigert het Ierse bedrijf mogelijk de kosten voor het ticket te vergoeden.

Zorgen

De belangenorganisatie is evenmin te spreken over de manier waarop de luchtvaartmaatschappij hierover heeft gecommuniceerd.

"We merken dat mensen die ons bellen zich veel zorgen maken over hun geplande vakantie en volledig in het duister tasten over wat ze mogen en kunnen verwachten van Ryanair. Dat kan natuurlijk niet", meent directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

"Als je zo grootschalig vluchten annuleert, dan moet je een duidelijke en heldere toelichting op je website plaatsen met een telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met hun vragen."

Regels

Volgens Europese regels hebben consumenten recht op compensatie als hun vlucht binnen veertien dagen voor vertrek wordt geannuleerd en er geen sprake van overmacht is. Afhankelijk van de afstand van de vliegreis kunnen zij tot 600 euro compensatie krijgen.

De Europese Commissie benadrukt maandag dat Ryanair zich moet houden aan de regels die gelden voor het compenseren van passagiers. Een woordvoerder van de commissie stelt nog te moeten afwachten of Ryanair de rechten van passagiers respecteert.

Informeren

De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt ook dat Ryanair passagiers niet correct informeert over hun rechten. Gedupeerden zouden alleen een voorstel krijgen voor terugbetaling of een alternatieve vlucht.

''Terwijl de betrokken passagiers ook recht hebben op een schadevergoeding wanneer het een annulering van een vlucht betreft die binnen de twee weken gepland staat.''

Het is overigens aan de nationale autoriteiten om de wetgeving te handhaven. Test-Aankoop overweegt samen met Italiaanse, Spaanse en Portugese consumentenorganisaties juridische stappen tegen Ryanair.