FNV wil loonsverhoging van minimaal 3,5 procent in 2018

Dat heeft het ledenparlement van de FNV maandag besloten.

Voor mensen die weinig verdienen, geldt dat zij er zelfs tot 5 procent op vooruit zouden moeten gaan, omdat de vakbond van mening is dat alle werkenden er minimaal 1.000 euro per jaar bij zouden moeten krijgen. Vorig jaar legde de werknemersvereniging een looneis van 2,5 procent op tafel.

Volgens FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha moet er nu echt meer geïnvesteerd worden in werkenden. "Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terechtkomt bij de mensen. Wij willen daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren", aldus Boufangacha.

Flexwerkers

Dat de lonen achterblijven bij de economische groei, komt volgens FNV onder andere doordat bedrijven veel gebruikmaken van flexwerkers en zelfstandigen. Zij zijn vaak goedkoper om in te huren dan vaste medewerkers.

FNV wil dat de arbeidskosten voor mensen met onzeker werk omhooggaan en dat de cao de standaard is voor alle werknemers binnen een organisatie.

Een ander speerpunt voor de vakbond blijft het generatiepact: het herverdelen van werk tussen de verschillende generaties. Ouderen doen een stapje terug, zodat jongeren sneller een vaste aanstelling kunnen krijgen.

Het nieuwe cao-seizoen gaat op 1 december van dit jaar van start.

CNV

Vakbond CNV liet afgelopen weekend in Het Financieele Dagblad (FD) weten voor 2018 met een looneis van 3 tot 4 procent per jaar te komen, of 10 procent voor drie jaar.

Volgens voorzitter Piet Fortuin ''is dat nodig om de scheefgegroeide verhouding tussen arbeid en kapitaal weer recht te breien en een inhaalslag met de koopkracht te maken".

Werkgevers

Waar het kan, stijgen de lonen al geruime tijd, stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie.

De organisaties benadrukken dat de lonen in Nederland per sector worden vastgesteld en dat daar geen algemene percentages of bedragen op te plakken zijn. ''De tijd van de geleide loonpolitiek ligt ver achter ons'', aldus een woordvoerder.

De werkgevers vinden het daarnaast belangrijker dat werknemers er netto meer op vooruitgaan door lastenverlichting. Het is aan politiek Den Haag om daar werk van te maken, stellen zij.