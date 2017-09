Prijsvechters luchtvaart winnen marktaandeel in Nederland

Een jaar terug stond dit percentage nog op 28 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het totaal aantal passagiers dat met een budgetmaatschappij vliegt, is sinds 2010 verdubbeld naar 7,5 miljoen mensen. Zeven jaar terug ging het om 3,4 miljoen passagiers.

Spanje

Nog nooit vlogen er tussen begin april en eind juni zoveel mensen van en naar Nederland. In totaal vlogen er in het tweede kwartaal 20,4 miljoen mensen met het vliegtuig van en naar Schiphol en de vier regionale luchthavens. Dit is een stijging van 10,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Onder passagiers van prijsvechters zijn Spanje en het Verenigd Koninkrijk vooral populair. Ruim 1,9 miljoen passagiers reisden met een budgetmaatschappij van of naar Spanje, 1,1 miljoen passagiers vlogen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Barcelona

Amsterdam-Barcelona was het populairste traject, op de voet gevolgd door Amsterdam-Dublin. Ook Italië en Griekenland waren in het tweede kwartaal vaak het land van herkomst of bestemming van passagiers van budgetmaatschappijen.

Onder reizigers die met traditionele luchtvaartmaatschappijen vlogen, waren het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de populairste bestemmingen.

Regionale luchthavens

Vanaf de regionale luchthavens Eindhoven, Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen vliegen vooral prijsvechters.

Ongeveer negentien op de twintig passagiers vliegen via deze luchthavens met prijsvechters. Het gaat om ruim 2,1 miljoen reizigers. Bijna 75 procent van deze passagiers vloog via Eindhoven Airport.

Vanaf Schiphol vliegen zo'n 5,3 miljoen mensen met een prijsvechter. Zeven op de tien budgetreizigers vlogen van of naar Schiphol.