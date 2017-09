Geldverstrekker Qander moet consument terugbetalen na misbruik creditcard

Tot die bindende uitspraak kwam dinsdag het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een geschillencommissie voor financiële twisten.

De consument in kwestie probeerde online twee vliegtickets te bestellen. Tot twee keer toe mislukte dit, waarna de creditcard van de consument geblokkeerd werd. De consument nam vervolgens contact op met financiële instelling Qander. Die beëindigde de blokkade.

Laptop

Vervolgens maakte de consument een nieuw account en wachtwoord aan. Enkele dagen later constateerde hij dat ondanks de mislukte aankoop er toch tweemaal een bedrag van zijn creditcard bleek afgeschreven. Bovendien bleek er buiten zijn weten om een laptop te zijn besteld met de creditcard.

Na de fraude meldde de consument dit bij Qander, met het verzoek tot vrijstelling van het bedrag voor de laptop. Qander stelde vervolgens een onderzoek in en oordeelde dat de consument diens wachtwoord, al dan niet bewust, aan derden gegeven zou hebben.

De geldverstrekker besloot daarop de fraude niet te vergoeden. De consument zou volgens Qander "grof nalatig" en "frauduleus" hebben gehandeld. Qander baseerde zijn mening op een afschrift van het administratiesysteem dat het creditcardgebruik van de consument registreert.

Kifid

De consument stapte vervolgens naar het Kifid, dat tot de conclusie kwam dat Qander niet heeft bewezen dat de consument grof nalatig of frauduleus zou hebben gehandeld. Volgens de geschillencommissie was slechts de registratie van het gebruik van de creditcard onvoldoende om die claim te onderbouwen.

Bovendien kwam het verhaal van de consument volgens Kifid nagenoeg overeen met de gegevens over het creditcardgebruik uit het administratiesysteem van Qander.

Vergoeding

De betalingen voor de vliegtickets zouden tijdig geannuleerd zijn, maar Qander moet de consument wel 1.400 euro vergoeden voor de laptopfraude. Met het eigen risico van de consument hoeft volgens de geschillencommissie geen rekening te worden gehouden, omdat er volgens het Kifid geen sprake was van een verloren of gestolen creditcard en de consument "naar behoren" zou hebben gehandeld.

Volgens Kifid-woordvoerder Marie-Christine Reusken is dit een bijzondere zaak. "Vaak worden consumenten niet in het gelijk gesteld, omdat er een zware bewijsplicht is. Alleen met bankafschriften kom je er niet. In deze zaak waren er veel feiten die de zaak onderbouwden. Een verwijzing naar systeemafschriften (van Qander, red.) is dan niet voldoende."

Qander was donderdag onbereikbaar voor commentaar.