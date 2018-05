Maximale hypotheeklening daalt bijna niet

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van de Hypotheekshop in opdracht van Het Financieele Dagblad (FD).

Het hogere leenbedrag ligt voornamelijk aan de huidige lage hypotheekrente. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van anderhalf keer modaal konden in 2010 maximaal 228.000 euro lenen met een hypotheekrente van 5 procent.

Nu is dat bedrag vrijwel hetzelfde gebleven met een rente van 2,3 procent. Als de rente nog op 5 procent zou staan, zou de maximale hypotheek 20.000 euro lager zijn.



Volgens het FD zijn de woonlasten flink gedaald. De gemiddelde huizenkoper betaalt nu 16 procent van zijn inkomen aan woonlasten. In 2008, toen de huizenprijzen piekten, was dit bijna tweemaal zo hoog.

Sinds een aantal jaar gelden steeds strengere regels voor huizenkopers. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek ieder jaar versoberd en gaat de loan-to value, de verhouding tussen de waarde van het huis en de hoogte van de hypotheek, in 2016 terug naar 102 procent. In 2018 moet dit percentage zelfs 100 procent zijn, waardoor er geen hoger bedrag meer kan worden geleend dan de waarde van het huis.