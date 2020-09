Geert Wilders heeft vrijdag direct na de uitspraak van het gerechtshof Den Haag laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak en spreekt van corruptie. De PVV-voorman werd door het hof schuldig bevonden aan groepsbelediging wegens zijn "minder Marokkanen"-uitspraak in 2014. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot discriminatie en haat.

"Nederland is een corrupt land geworden", aldus de politicus tegenover de verzamelde pers. Volgens Wilders heeft het hof "de vrijheid van meningsuiting bij het grofvuil gezet".

Wilders blijft ervan overtuigd dat de strafzaak tegen hem politiek gemotiveerd is geweest. Zijn advocaten hebben meerdere documenten overhandigd waaruit volgens Wilders duidelijk blijkt dat politici en ambtenaren zich hebben bemoeid met zijn vervolging.

Het hof heeft de stukken bestudeerd en komt juist tot de conclusie dat het niet aannemelijk is geworden dat de minister van Justitie destijds, Ivo Opstelten, zich heeft bemoeid met het besluit om over te gaan tot vervolging. "Bij het informeren van de minister op 10 september (2014, red.) blijkt juist duidelijk dat de beslissing tot vervolging zelfstandig is genomen", aldus het hof.

"Ook is er in het dossier geen aanwijzing gevonden dat het ministerie zich heeft bemoeid met de verdere vervolging", voegde het hof daaraan toe. Wilders schuift dit aan de kant en zegt dat de rechter weet dat er politieke bemoeienis is geweest, maar "eigenlijk zegt: het is allemaal wel goed", laat de politicus weten.

Hoge Raad oordeelt of alles juridisch juist is verlopen

Wilders stapt nu naar de Hoge Raad die de zaak niet opnieuw inhoudelijk behandeld, maar oordeelt of juridisch alles juist verlopen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de Hoge Raad zelf uitspraak doen of bepalen dat de zaak opnieuw moet worden gedaan bij een ander gerechtshof.

Een besluit van de Hoge Raad laat vaak even op zich wachten. De veroordeling van Wilders heeft geen verdere gevolgen voor zijn functioneren als politicus.