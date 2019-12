Het Openbaar Ministerie (OM) zegt maandag dat intern onderzoek binnen justitie geen relevante stukken heeft opgeleverd die wijzen op politieke beïnvloeding van de vervolgbeslissing van Geert Wilders in 2014.

De advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) zei maandag bij vervolg van het hoger beroep dat onder meer persoonlijke mappen van werknemers en e-mailberichten zijn bekeken. Dit heeft niks opgeleverd.

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops lieten donderdag weten niet aanwezig te zullen zijn bij de zitting omdat het interne onderzoek binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid naar relevante documenten waarschijnlijk pas in februari 2020 afgerond zal zijn.

Het onderzoek moet uitwijzen of er mogelijk nog documenten zijn die iets kunnen zeggen over de mogelijke politieke bemoeienis met de beslissing van het OM om Wilders te vervolgen en de vervolging zelf.

Wilders zegt dat er zonder deze stukken geen sprake is van een eerlijk proces en vroeg om uitstel van het hoger beroep. Dit werd door het gerechtshof afgewezen. De PVV-leider besloot daarom niet te komen.

OM: Wachten op onderzoek ministerie niet nodig

Het OM zei in reactie hierop dat er wat hen betreft niet gewacht hoeft te worden op de resultaten van het onderzoek binnen het departement. "Omdat er reeds voldoende onderzoek is geweest en dat geen enkel bewijs heeft opgeleverd voor politieke beïnvloeding", aldus de advocaat-generaal.

Het voorstel van het OM is om op 16 januari volgend jaar hun interne onderzoek op zitting te bespreken en de verdediging in gelegenheid te stellen hierop te reageren. Na deze zitting zou het hof dan op enig moment uitspraak kunnen doen. Het hof gaat hierover in beraad.