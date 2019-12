Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops zullen maandag niet aanwezig zijn bij het vervolg van het hoger beroep in de zaak tegen de PVV-voorman. Dat bevestigt de advocaat donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Wilders heeft Knoops namelijk niet gemachtigd omdat het gerechtshof Den Haag het verzoek tot uitstel van de zaak heeft afgewezen.

Wilders had om uitstel gevraagd nadat dinsdag duidelijk werd dat het interne onderzoek op het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de zaak-Wilders vertraging had opgelopen.

Minister Ferd Grapperhaus had toegezegd dat er binnen het ministerie onderzoek zou worden gedaan of er mogelijk nog documenten zijn die iets kunnen zeggen over de mogelijke politieke bemoeienis met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om Wilders te vervolgen en de vervolging zelf.

Deze resultaten zouden voor Kerst worden gepresenteerd, maar dat is inmiddels februari geworden. Dit betekent dat de conclusies te laat zijn om door het gerechtshof te worden meegenomen in het proces tegen de PVV-leider.

Verdediging zou dupliek voeren

Maandag zou de verdediging haar zogenoemde dupliek voeren, eventueel gevolgd door het laatste woord. "Wilders vindt dat zolang het complete dossier er niet is, de zaak niet verder kan gaan", aldus Knoops. "Het is niet zo dat we de zaak boycotten zoals RTL schrijft. In tegenstelling zelfs."

Knoops laat weten dat het interne onderzoek dat het OM zou laten uitvoeren ook nog niet is afgerond. Daarom is door het hof besloten dit in januari te behandelen.

"Ik ben als advocaat gebonden aan de instructie van mijn cliënt en die heeft mij voor de zitting van maandag niet gemachtigd", vervolgt Knoops. "Hij geeft hiermee een signaal af."

Wat dit betekent voor de zitting van maandag is onduidelijk. Het hof zal vermoedelijk op zitting bepalen wat het gevolg is van de beslissing van Wilders.