De rechtbank in Utrecht heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) donderdag opgedragen grondiger te zoeken naar alle documenten die te maken hebben met de in 2014 genomen beslissing om Geert Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken over minder Marokkanen.

RTL Nieuws had een procedure tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid aangespannen, omdat het nieuwsprogramma na een Wob-verzoek in 2018 niet alle opgevraagde stukken rond de vervolging van Wilders kreeg.

Volgens Grapperhaus had hij aan het verzoek van RTL Nieuws voldaan door alle documenten te verstrekken van voor 10 september 2014. Dat is de dag dat het definitieve besluit om Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken zou zijn genomen. Het ging om slechts één document.

RTL Nieuws ging hier niet mee akkoord en spande een rechtszaak aan. De rechter oordeelt nu dat de minister inderdaad niet goed genoeg heeft gezocht.

Aanwijzingen dat er nog meer documenten zijn

Zo bleek uit antwoorden op Kamervragen in juni van dit jaar dat er meer documenten zijn die te maken hebben met de vervolging van Wilders en de veronderstelde politieke inmenging.

Volgens de rechtbank zijn er daarnaast aanwijzingen dat er nog meer documenten zijn. De rechtbank draagt Grapperhaus op hier grondiger naar te zoeken. Het is aan de minister om te bepalen of deze documenten dan ook openbaar gemaakt kunnen worden.

De rechtbank heeft Grapperhaus zes weken de tijd gegeven. Overigens had de minister zelf al laten weten dat er binnen zijn departement onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar alle documenten die de vervolging van Wilders raken.

De minister liet eind oktober weten ernaar te streven de Kamer voor het kerstreces van de onderzoeksresultaten op de hoogte te stellen.

Het proces tegen Wilders gaat op 9 december weer verder.