Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag besloten de uitspraak in de zaak tegen Geert Wilders uit te stellen, omdat er mogelijk op korte termijn nieuwe informatie vrijkomt over eventuele politieke bemoeienis met het proces. De uitspraak stond gepland voor 11 november.

Het hof acht het van belang om te beschikken over alle relevante informatie om te kunnen komen tot een oordeel over de strafbaarheid van Wilders of de eventuele niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM). Het hoger beroep gaat op 9 december weer verder.

De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, vroeg aan het begin van de zitting wederom om uitstel van het hoger beroep.

Minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus had namelijk maandag laten weten dat er in het kader van zorgvuldigheid intern onderzoek zal plaatsvinden. Het onderzoek moet uitwijzen of er mogelijk nog documenten zijn die iets kunnen zeggen over politieke bemoeienis met de vervolgbeslissing of vervolging van Wilders door het OM.

Onderzoek zal zeker twee maanden in beslag nemen

Dit onderzoek zal zeker twee maanden in beslag nemen. Ook vindt er nog intern onderzoek plaats bij het OM naar eventuele relevante informatie over politieke bemoeienis.

Het gaat om communicatie binnen het OM over deze zaak in de periode van maart 2014 tot 9 december 2016. De resultaten hiervan worden op 21 oktober verwacht.

Eerdere documenten, die vrijkwamen na een Wob-verzoek van RTL Nieuws, toonden aan dat ambtenaren van het ministerie van Justitie zich nadrukkelijk bezighielden met het proces tegen Wilders.

Volgens de verdediging ging deze bemoeienis zelfs zover dat het OM hierdoor is beïnvloed en daarom besloot Wilders te vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken, gedaan op 12 en 19 maart 2014.

OM boos over opmerkingen verdediging

De advocaat-generaal (naam van officier van justitie in hoger beroep) verzuchte dinsdag nog maar eens dat er geen sprake is geweest van politieke bemoeienis. "Ik ben er enigszins boos over dat de verdediging elke keer weer met het verhaal komt dat ambtenaren mee hebben lopen procederen."

Volgens de advocaat-generaal laten de documenten die tot nu toe openbaar zijn geworden juist zien dat van beïnvloeding van het OM geen sprake is geweest. Wel herhaalde hij zijn verbazing dat ambtenaren zich zo nadrukkelijk met het proces bezig hadden gehouden.

"Dit heeft de zaakofficieren nooit bereikt", aldus de advocaat-generaal met klem. "En anders was dat direct gepikeerd terzijde geschoven."

Rechtbank moet nog uitspraak doen over Wob-stukken

In de tussentijd moet de rechtbank Midden-Nederland nog uitspraak doen in een procedure aangespannen door RTL Nieuws tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De nieuwszender kreeg namelijk niet alle documenten waar het om had verzocht in hun Wob-procedure en stapte naar de rechter om ook deze in handen te krijgen.

De rechtbank doet volgens Knoops op 22 november uitspraak. Knoops verzocht het hof daarom ook hun uitspraak uit te stellen en de beslissing van de rechtbank af te wachten.

Het hof zag in dit argument geen reden tot aanhouding, maar de volgende zitting is wel na de uitspraakdatum van de rechtbank.