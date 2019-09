De verdediging van Geert Wilders heeft vrijdag bepleit dat de uitspraken waar de PVV-leider voor terechtstaat ten onrechte door rechtbank zijn beoordeeld als beledigend. De woorden vallen volgens Wilders' advocaten onder de vrijheid van meningsuiting van een politicus en er zou dan ook geen sprake zijn van een strafbaar feit.

Het proces tegen Wilders ging vrijdag verder met het pleidooi. Dinsdag liet het verdedigingsteam weten zich te willen beraden over de beslissing van het gerechtshof Den Haag om nog niet te oordelen over de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM).

De verdediging liet voor aanvang weten wraking nooit te hebben overwogen en geen verdere consequenties aan de beslissing van het hof willen te verbinden. Als er echter opnieuw documenten opduiken die op politieke inmenging duiden, dan zal wederom om niet-ontvankelijkheid worden gevraagd.

Het OM ontkent dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich in 2014 actief heeft bemoeid met de vervolging van Wilders.

Beoordeling uitspraken gedaan aan hand van driestappenplan

Om te beoordelen of uitspraken een beledigend karakter hebben, worden deze binnen de rechtspraak getoetst aan de hand van een zogenoemd driestappenplan. Zo wordt er gekeken naar de uitlating en in welke context de uitspraak is gedaan.

De rechtszaak tegen de PVV-voorman draait om de uitspraken die hij op 12 en 19 maart 2014 deed en wordt nu in hoger beroep behandeld. Door de rechtbank werd hij schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn opmerkingen op 19 maart.

De PVV-voorman zei in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 12 maart tegen een NOS-verslaggever dat hij minder lasten wilde voor de mensen "en als het even kan ook minder Marokkanen".

Een week later op 19 maart vroeg Wilders tijdens een verkiezingsavond onder meer aan zijn aanhang of ze minder Marokkanen wilden. Die vraag werd beantwoord met het scanderen van "minder, minder, minder". "Nou, dan gaan we dat regelen", reageerde Wilders toen.

Verdediging spreekt van vrijheid van meningsuiting

Carry Knoops, een van de advocaten van Wilders, zei vrijdag dat de uitspraken vallen onder de vrijheid van meningsuiting van Wilders als politicus. "Er is ook geen opzet om een groep te beledigen", vulde zij aan. Wilders heeft volgens de verdediging altijd duidelijk gemaakt dat hij criminele Marokkanen bedoelde en niet alle Marokkanen.

Zijn woorden waren volgens Knoops daarnaast onderdeel van het maatschappelijke debat.

Planning van hoger beroep moet nog besproken worden

Het pleidooi van de verdediging zal zeker nog ruim twee dagen in beslag nemen. Vrijdag wordt waarschijnlijk besproken hoe de verdere planning van de zaak eruit zal komen te zien.

Het OM heeft ook in hoger beroep een boete van 5.000 euro geëist.