Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat er uit de nieuwe informatie die openbaar is geworden over de vervolgbeslissing van Geert Wilders in 2014 niet afgeleid kan worden dat er sprake is geweest van politieke bemoeienis. Het hoger beroep kan wat het OM betreft dan ook doorgang vinden.

Advocaat Geert-Jan Knoops betoogde eerder dinsdag dat het OM zijn kansen op verdere vervolging van PVV-leider Wilders heeft verspeeld door te liegen over politieke bemoeienis die er volgens de advocaat overduidelijk wel is geweest.

Hij ziet bewijs in nieuwe stukken die openbaar zijn geworden na een Wob-verzoek van RTL Nieuws, zoals een ambtelijke nota (pdf). Daaruit blijkt volgens de advocaat overduidelijk dat de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten, zich in 2014 heeft bemoeid met de zaak-Wilders, nog voordat er een formele vervolgbeslissing was genomen.

Hetzelfde geldt voor ambtenaren van het departement. De vraag of het OM de vervolgbeslissing al dan niet zelfstandig heeft genomen, is volgens Knoops niet langer van belang omdat de politieke inmenging genoeg reden is om de vervolging van Wilders te stoppen.

OM blijft bij standpunt dat vervolgbeslissing al was genomen

"Wij lezen deze stukken heel anders", reageerde de advocaat-generaal (benaming officier van justitie in hoger beroep). "Er wordt inderdaad intern gesproken over een voorgenomen vervolgbeslissing, maar deze was officieel al genomen en op 10 september 2014 kenbaar gemaakt aan Opstelten."

De advocaat-generaal legde uit dat het gebruikelijk is om een verdachte naar zijn zienswijze te vragen voordat de vervolgbeslissing aan diegene bekend wordt gemaakt. Wilders werd in oktober gehoord, maar de beslissing was toen al genomen.

"En dat is wat relevant is", verduidelijkte de advocaat-generaal. "Er is na de uitspraken van Wilders gekeken of deze strafbaar zijn en naar onze mening was dit het geval. En daar is geen politieke invloed op geweest."

Dat standpunt is dinsdag ook naar voren gebracht door de huidige minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in antwoord op Kamervragen.

Hof neemt donderdag besluit over verzoek verdediging

Knoops zei in een reactie op het betoog van het OM dat ook al zou de vervolgbeslissing op 10 september genomen zijn, het nog steeds overeind blijft dat er sprake is geweest van sturing vanuit het departement in aanloop naar de strafzaak of in ieder geval een poging daartoe.

Het hof neemt donderdag om 09:30 uur een besluit over het verzoek van Knoops. Voor die beslissing wil ze beschikken over interne stukken van het OM met de volledige tekst omtrent de vervolgbeslissing.

Ook in hoger beroep boete van 5.000 euro geëist

De zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over minder Marokkanen die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.

Ook in hoger beroep werd daarom een boete van 5.000 euro geëist.

Nieuwsbrief