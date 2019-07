Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook in hoger beroep een boete van 5.000 euro geëist vanwege de uitspraken van Geert Wilders over minder Marokkanen in 2014. Volgens het OM is de PVV-leider schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.

Het OM merkte dinsdag al op in het requisitoir dat de uitspraken van Wilders "mensen door de ziel sneden" en hij "de juridische grenzen en grenzen van fatsoen heeft overschreden".

De PVV-voorman zei in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 12 maart 2014 tegen een verslaggever van de NOS dat hij minder lasten wilde voor de mensen "en als het even kan ook minder Marokkanen".

Een week later sprak hij op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen PVV-aanhang toe en stelde hun onder andere de vraag of ze meer of minder Marokkanen wilden. Die vraag werd beantwoord met het scanderen van 'minder, minder, minder'. "Nou, dan gaan we dat regelen", reageerde Wilders.

In de ogen van het OM maakte Wilders zich met de uitspraak van 12 maart schuldig aan groepsbelediging. Met zijn speech van 19 maart zou de politicus ook hebben aangezet tot haat en discriminatie.

Verschil in geplande karakter uitspraken

Volgens het OM was de uitspraak van Wilders op 12 maart niet van tevoren bedacht, maar deed hij dit wel opzettelijk. "Hij heeft ook geen spijt betuigd of zijn woorden teruggenomen."

De uitspraken van Wilders op 19 maart waren volgens justitie wel gepland. De speech was van tevoren besproken en er werd bewust gekozen voor "minder Marokkanen en niet minder criminele Marokkanen", aldus het OM.

"Alle nuances ontbraken", vervolgde de advocaat-generaal (benaming van de officier van justitie in hoger beroep). Daarnaast waren de mensen in de zaal geïnstrueerd om de vraag van Wilders met 'minder, minder, minder' te beantwoorden.

Woorden door media wijdverspreid

De aanwezigheid van verschillende cameraploegen zorgde ervoor dat de woorden van Wilders wijdverspreid werden. Iets waar Wilders zich volgens het OM bewust van was.

De advocaat-generaal zegt dat de woorden van Wilders niet uitgelegd kunnen worden als een bijdrage aan het publieke debat. "Hij stelt dat het huidige aantal Marokkanen in Nederland schadelijk is en dat deze groep moet krimpen."

Wilders in 2016 deels schuldig bevonden

Wilders werd in december 2016 schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie door zijn uitspraken van 19 maart. In de andere gevallen werd hij vrijgesproken.

De rechtbank oordeelde dat een schuldigverklaring volstond en legde geen boete op. Beide partijen gingen in hoger beroep.

Wilders heeft altijd bepleit dat zijn rechtszaak een politiek proces is, gericht tegen zijn persoon. Het OM zegt de vervolgbeslissing zelfstandig te hebben genomen en dat van politieke beïnvloeding geen sprake is.

Wilders wil deel pleidooi zelf voordragen

De verdediging van Wilders komt vanaf 3 september aan het woord. De advocaat van de politicus, Geert-Jan Knoops, vroeg het gerechtshof of het mogelijk is dat Wilders een deel van dat pleidooi zelf voert.

Wilders moet hier nog een beslissing over nemen. Hij zegt in een reactie dat hij de eis "belachelijk" vindt. "Ik had gehoopt dat ze bij het OM bij hun zinnen waren gekomen en om vrijspraak hadden gevraagd."

"Laat mij met rust en ga de boeven vangen", vervolgde Wilders die liet weten het nog steeds niet eens te zijn met de verwijten die hem worden gemaakt. "Ik heb niets verkeerds gezegd."