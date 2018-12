Geert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders, heeft vrijdag in een uitvoerig betoog kritiek geuit op de eerdere veroordeling van de PVV-voorman door de rechtbank. De rechter is zich te buiten gegaan aan een "politiek waardeoordeel" over een partijprogramma, vindt de raadsman.

Wilders staat in het hoger beroep terecht voor uitspraken over Marokkanen die hij in 2014 deed. Samengevat kwamen die erop neer dat hij minder Marokkanen in Nederland wenst. De rechtbank veroordeelde het Kamerlid in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daar om gevraagd. Ten onrechte, aldus Knoops, want dat zou in strijd zijn met het principe van de scheiding der machten. De discussie over de uitspraken van Wilders hoort niet thuis in de rechtszaal, maar in het parlement, meent Knoops.

Het OM benadrukte vrijdag nog maar eens dat de politieke kleur van Wilders en zijn partij, de PVV, geen rol heeft gespeeld bij de beslissing om over te gaan tot strafvervolging. Het gaat louter om wat hij gezegd heeft, beklemtoonde het OM.

Het hoger beroep liep zeven maanden oponthoud op omdat Wilders in mei het Haagse hof wraakte, omdat dat de schijn van partijdigheid over zich zou hebben afgeroepen. De PVV-fractievoorzitter kreeg daarin gelijk, waardoor het hof nieuwe rechters op de zaak moest zetten, met maanden vertraging tot gevolg.

Advocaat Knoops vindt dat vervolging gestaakt moet worden

Volgens Knoops kan het gerechtshof Den Haag al snel tot de conclusie komen dat de strafvervolging ongeldig is. Politieke bemoeienis met het besluit van het OM zou daarvoor de reden kunnen zijn.

Knoops drong vrijdag bij het hof aan op nader onderzoek naar de rol van voormalig VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid). Hij zou er in 2014 op hebben aangedrongen Wilders strafrechtelijk aan te pakken wegens diens omstreden uitspraken over Marokkanen. Daarmee zou het principe van de scheiding der machten geschonden zijn en zou de PVV-leider geen eerlijk proces krijgen.

Uit Kamervragen zou overleg tussen OM en ministerie blijken

Uit recente beantwoording van Kamervragen door de huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, wordt deze zogenoemde 'aanwijzing' tot vervolging door Opstelten juist ontkend.

"Zoals reeds meermalen is aangegeven, is niet gebleken van een (formele) aanwijzing of een verzoek van dien aard van de toenmalig minister", aldus Grapperhaus.

Uit diezelfde Kamerbrief blijkt volgens Knoops dat er in tegenstelling tot beweringen van het OM wel degelijk sprake is geweest van overleg tussen ministerie en OM over de zaak-Wilders.

"Tussen 12 en 19 maart 2014 en de beslissing van het OM om tot vervolging over te gaan in september 2014, is er regulier overleg geweest tussen de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie en de toenmalig voorzitter van het College van procureurs-generaal", schrijft Grapperhaus.

Knoops wil naast oud-minister Opstelten ook voormalig OM-topman Herman Bolhaar en oud-topambtenaar Gerard Roes als getuige horen om zijn stellingen hard te maken.

