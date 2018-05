Nieuwe rechters in hoger beroep Wilders om uitspraak 'minder-Marokkanen'

Dit gaat voor zeker een half jaar vertraging in het strafproces zorgen.

Volgens de wrakingskamer is de vrees van Wilders voor vooringenomenheid van de rechters gerechtvaardigd. ''De beslissing van het hof is summier en onbegrijpelijk", aldus de wrakingskamer over de beslissing van het hof om de onderzoekswensen van de PVV-voorman af te wijzen. Daardoor is de schijn van vooringenomenheid gewekt.

Wilders deed het wrakingsverzoek nadat een ander verzoek van zijn advocaat Geert-Jan Knoops niet werd ingewilligd. Knoops wilde dat het hoger beroep wordt uitgesteld. De advocaat meldde donderdag dat extra onderzoek nodig is, maar het gerechtshof in Den Haag ging daar niet in mee.

Hierna stelde de verdediging dat het hof vooringenomen is. De zaak wordt nu overgedragen aan een ander hof.

Knoops wil naar eigen zeggen weten waarom het Openbaar Ministerie (OM) niet is overgegaan tot de vervolging van Alexander Pechtold. De D66-leider zei eerder dit jaar: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet."

Dit zei Pechtold in de nasleep van de affaire rondom een door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, verzonnen ontmoeting met Vladimir Poetin.

De advocaat van Wilders claimt dat de woorden van Pechtold in dezelfde categorie vallen als de uitspraken waar Wilders nu voor terechtstaat.

Uitspraken

De voorman van de PVV stelde zijn aanhangers in 2014 de vraag of ze "meer of minder Marokkanen" wilden. Zij antwoordden: "Minder, minder." "Dan gaan we dat regelen", zei Wilders vervolgens.

In 2016 werd Wilders veroordeeld voor deze zaak, maar hij kreeg toen geen straf opgelegd. Beide partijen gingen in hoger beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep nu wordt voortgezet.

Wilders stond eerder terecht voor onder meer haatzaaien en discriminatie voor zijn anti-Koranfilm Fitna. Toen wraakte hij de rechtbank met succes en moesten er ook nieuwe rechters komen. Hij werd uiteindelijk door de rechtbank vrijgesproken.

