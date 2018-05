Wilders wraakt gerechtshof na afwijzing uitstel zaak 'minder-Marokkanen'

Het gerechtshof van Amsterdam laat weten vrijdag om 16.00 uur uitspraak te doen over het verzoek. Een wrakingsverzoek kan ingediend worden als een partij twijfelt aan de onpartijdigheid van een rechter.

Afhankelijk van het besluit van de wrakingskamer zal de zaak worden voortgezet en anders worden overgedragen aan een ander hof.

Het wrakingsverzoek volgde op een eerder op donderdag gevraagd uitstel van het hoger beroep, omdat er volgens advocaat Knoops extra onderzoek nodig is. Zo wilde de advocaat van Wilders van het Openbaar Ministerie (OM) weten waarom zij niet is overgegaan tot vervolging van Alexander Pechtold.

De D66-leider zei in februari van dit jaar: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet".Hij maakte deze opmerking nadat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, zijn excuses had aangeboden omdat hij had verzonnen een ontmoeting te hebben gehad met de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens de verdediging vallen deze woorden van Pechtold in dezelfde categorie als de uitspraken waar Wilders voor terechtstaat.

Oordelen

Het hof zei hierop dat zij oordelen over de uitspraak van Wilders en niet over die van Pechtold. Uitstel was dan ook niet nodig.

De verdediging zou tijdens het proces genoeg de gelegenheid krijgen om te proberen aan te tonen dat de vervolging van Wilders onrechtmatig is.

"Maar", zegt Carrie Knoops in een reactie tegen NU.nl. "Hoe kunnen wij betogen dat er met twee maten is gemeten als wij geen onderzoek kunnen doen naar de argumenten die het OM heeft gehanteerd bij de beslissing Pechtold niet te vervolgen?"

"Het hof heeft al onze verzoeken terzijde geschoven en daarmee was er geen sprake meer van een eerlijk proces", vervolgt Knoops. "Wij konden dan ook niet anders dan wraken. Ik vind dit onbegrijpelijk."

Groepsbelediging

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep. De PVV-voorman liet in maart 2014 zijn aanhangers op televisie roepen dat ze "minder Marokkanen'' wilden.

Wilders zei over het wraken: "Ik sta hier met grote tegenzin. Ik had op zijn minst een eerlijk proces verwacht, maar u (het hof red.) bindt ons de handen achter de rug en zonder armen kan je niet zwemmen".

Aangifte

Zeven mensen deden aangifte tegen Pechtold vanwege diens uitspraak, maar het OM oordeelde dat de politicus niet strafbaar was aan groepsbelediging.

"Als de uitspraak wel beledigend zou zijn, dan neemt naar het oordeel van het OM de context van het maatschappelijk debat het beledigende karakter weg", aldus justitie in een persbericht.

Volgens Knoops is dit opvallend, omdat de uitspraken van Wilders volgens het OM wel strafbaar zijn. De advocaat wil dan ook weten waarom Pechtold niet strafbaar was, om zo uit te kunnen sluiten dat er sprake is van willekeur of zelfs een politiek geladen beslissing.

Knoops haalde rechtsgeleerde Theo de Roos aan, die stelde dat de uitspraken van Pechtold wel discriminerend zijn. De Roos zou ook bereid zijn dit toe te lichten in de rechtszaal.

Wilders

Wilders benadrukte tijdens de zitting dat hij niet vindt dat Pechtold vervolgd moet worden, maar datzelfde geldt voor hemzelf. "Gelijke monniken, gelijke kappen", aldus de PVV-leider.

Knoops wilde ook dat het OM meer duidelijkheid zou geven over het aangiftetraject in aanloop naar de vervolging van Wilders. Dat zou mogelijk onrechtmatig zijn verlopen en de advocaat zegt hier nog niet afdoende antwoord op te hebben gekregen.

Het OM zegt dat de uitspraken van Pechtold en Wilders twee op zichzelf staande zaken zijn en dat extra onderzoek dus onnodig is. "De officieren van justitie hebben in beide gevallen hun eigen gedegen afweging gemaakt", zei het OM.

Ook aanvullend onderzoek naar het aangiftetraject is onnodig en zinloos. "Juridisch is alles volgens de regels gegaan."

Voor het hoger beroep zijn elf dagen uitgetrokken. Vrijdag zal rechtsfilosoof Afshin Ellian als deskundige worden gehoord.