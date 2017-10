Rechter trekt zich niet terug ondanks verzoek Wilders na twijfels partijdigheid

Dat bleek aan het begin van de tweede dag van de regiezitting, die plaatsheeft in de rechtbank op Schiphol. Wilders is net als dinsdag aanwezig. De politicus wordt vervolgd voor zijn ''minder-Marokkanen-uitspraken" in maart 2014.

Wilders zei geen wrakingsverzoek in te dienen omdat hij dit juridisch gezien kansloos acht.

De voorzitter van de strafkamer is naast raadsheer ook voorzitter van een stichting. Deze stichting heeft in 2016 een prijs uitgereikt aan een, volgens Wilders, links activistische studente.

Gaakeer is part-time hoogleraar Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en in die hoedanigheid voorzitter van de stichting. Zij zegt de studente niet te kennen en de betreffende studente slechts een keer te hebben ontmoet bij de uitreiking van de prijs door de decaan. Zij ziet dan ook geen reden om haar plek af te geven aan een andere rechter.

Onderzoekswensen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat het gerechtshof alle verzoeken van de verdediging van Wilders om meer onderzoek te doen en getuigen te horen, afwijst. Er is volgens het OM geen onderzoek meer nodig. ''Het dossier is compleet.''

De twee advocaten-generaal noemden de onderzoekswensen ''overbodig, niet noodzakelijk of irrelevant''. Het hof zal op 9 november een besluit nemen over de ingediende verzoeken, die eerder deels al werden afgewezen door de rechtbank.

Politici

Raadsman Geert-Jan Knoops wil onder anderen politici laten horen, evenals de bijna 6.500 mensen die aangifte deden tegen Wilders. Dat moet volgens hem aantonen dat van hogerhand is toegewerkt naar vervolging en dat het OM en politie actief een zaak tegen Wilders opbouwden. Dat is onrechtmatig.

Ook wil Knoops dat deskundigen nader onderzoek doen naar begrippen als discriminatie, ras en vrijheid van meningsuiting. Volgens hem is een internationaal verdrag (IVUR) daarover niet eenduidig. ''Het gaat maar om vier deskundigen die alle theorieën in kaart kunnen brengen. Het zou ook discussies vermijden over de eerlijkheid van dit belangrijke proces'', zei Knoops.

Rechters

Maar volgens de aanklagers behoren de definities en de beoordeling daarvan gewoon tot het terrein van de rechters. Het hof kan zich onder meer baseren op wetsbepalingen en eerdere uitspraken, vinden ze. Er is volgens hen evenmin sprake van enige sturing door de overheid en ook niet van een politiek proces.

Zo vindt het OM dus ook niet dat oud-VVD-Kamerlid Joost Taverne hoeft te worden gehoord. In een boek staat dat hij tegen het vonnis uit 2016 over Wilders was. ''Het is volstrekt irrelevant hoe de VVD-fractie hierover dacht. Dat zijn politieke kwesties en daar gaat het hier niet om'', aldus de advocaten-generaal. Maar Knoops vindt het wel belangrijk om te weten hoe de regeringspartij het IVUR-verdrag uitlegt.