Wilders twijfelt aan onpartijdigheid rechter in zaak 'minder-Marokkanen'

Wilders heeft informatie dat de rechter, Jeanne Gaakeer, ook voorzitter is van de Stichting Gascaria en in die positie als jury in 2016 een prijs heeft toegekend aan een ''linkse activiste" die zich via een collectief sterkt maakte voor vluchtelingen.

Wilders zei dat dinsdagmiddag tijdens de regiezitting, die plaatsvindt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Naar eigen zeggen hoorde hij dit pas in de pauze, anders had zijn advocaat dit eerder aangekaart.

''Ik twijfel of u de persoon bent om mij te beoordelen in dit proces", zei Wilders. Hij wees erop dat de winnares politiek het tegenovergestelde is van zijn eigen ideeën. De activiste was volgens hem actief in de kraakwereld en organiseerde een anti-Trump-demonstratie.

Wraking

De PVV-leider hoopt dat zijn informatie niet waar is en als die wel klopt, dan wil hij dat zij dit in perspectief plaatst. Doet zij dat niet, dan zou 'verschoning' een optie zijn, de stap dat een rechter zich op eigen initiatief terugtrekt. Wilders sprak nog niet over wraking, wat betekent dat hij de rechter verzoekt op te stappen. Daar moet een andere raadkamer dan een besluit over nemen.

Gaakeer zei dat het hof er op de tweede regiezitting donderdag op terug zal komen.

Vervolging

De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, zei dinsdag dat hij naast tal van onderzoeken die hij wil laten doen, hij ook veel getuigen wil laten oproepen. Het gaat onder anderen om premier Mark Rutte en enkele ministers uit Rutte-II, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

Knoops denkt dat van hogerhand is toegewerkt naar vervolging van de PVV-leider. Hij wil weten of bewindslieden afspraken hebben gemaakt, onder meer over hun reactie op de uitlatingen van Wilders. Ook vermoedt de advocaat sturing vanuit het Openbaar Ministerie (OM) om massaal aangifte te doen bij de politie. Dat is ongeoorloofd, aldus de advocaat.