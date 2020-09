De test met de audio nieuwsupdate is gisteren afgelopen en we zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Door de onderstaande vragenlijst in te vullen help je ons de nieuwsupdate te verbeteren.

Het experiment is inmiddels gestopt. In de week van 5 oktober zullen we verder gaan met een nieuw experiment. Blijf deze tag volgen om op de hoogte te blijven van de dagelijkse nieuwsupdate.

De vragenlijst kost ongeveer vijf minuten van je tijd en gaat over de vorm, inhoud en distributie van de nieuwsupdate. Andere vragen of opmerkingen over dit onderzoek kun je achterlaten via de mail naar arie@nu.nl.

Wil je je geheugen opfrissen en de laatste nieuwsupdate nog een keer beluisteren? Klik dan in de audiospeler hieronder.