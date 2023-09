"Als je seizoensgroenten koopt, koop er dan wat meer van en vries ze in", zegt NUjij'er Willemien. Ze blijven dan veel langer goed. Veel groenten kunnen worden ingevroren en zijn dan nog net zo gezond.

Je kunt ook al ingevroren groenten kopen. Deze zijn vaak verser dan de groenten van de versafdeling, omdat het gelijk vanaf het land wordt ingevroren. De voedingswaarden blijven even goed en het is net zo lekker.

Over één ding zijn veel NUjij'ers het eens: voorgesneden groenten zijn altijd duurder. Het kost wat extra moeite om alle groenten zelf te snijden, maar je bent dan wel goedkoper uit. Heb je groenten over? Bewaar die dan in de vriezer.

Groene vingers en een gevulde beurs

Wil je nog goedkoper uit zijn? Leg dan je eigen moestuin aan, als je die ruimte hebt. Pompoen, courgette en wortel kosten weinig moeite, maar zijn wel lekker. Ook raden veel lezers aan een tomatenplant te nemen. Dan heb je ieder jaar je eigen tomaten om op te peuzelen.

NUjij'er Wilona kwam met een opvallende tip voor in je tuin: een kardemomplant. "Daar kun je lekkere thee van maken."

Dure kweekzakken voor op het balkon heb je volgens een andere NUjij'er niet nodig. Kunststof supermarkttassen werken prima. Deze haalt diegene uit de afvalbakken op het strand in de zomer. "Het prijskaartje hangt er soms nog aan, omdat ze eenmalig gebruikt zijn om boodschappen naar het strand te brengen." De tassen gaan meerdere seizoenen mee.

Sla zowel vlees als vleesvervangers over

Een andere tip: sla vlees af en toe over, maar de vleesvervanger ook. Vleesvervangers kunnen de prijs doen oplopen. Kies liever voor bonen, linzen, kikkererwten of noten. Dat doet "wonderen", zegt NUjij'er Henriëtte11.

Wil je wel graag vlees eten? Koop dan veel tegelijk en vries het in porties in. Vlees blijft maandenlang goed als het is ingevroren. De dag voordat je het wilt eten, haal je het uit de vriezer en laat je het ontdooien in de koelkast.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over gezondheid Blijf met meldingen op de hoogte

Locatie, locatie, locatie

Let ook op waar je dingen koopt. Ga bijvoorbeeld eens kijken bij een boer, daar zou het zomaar goedkoper kunnen zijn. Verder worden de Turkse supermarkt en toko vaak getipt. Of de ouderwetse markt, daar kan het ook goedkoper zijn. Zeker als er wat concurrentie is tussen de verkopers.

Als je echt hard wilt vergelijken, kun je een boodschappenlijstje maken. Je schrijft dan eerst in supermarkt A van alle boodschappen de prijs op, zonder iets te kopen. Vervolgens ga je naar supermarkt B en koop je daar alles wat goedkoper is. Dan ga je weer terug naar supermarkt A en koop je alles wat nog mist van het lijstje.

Volgens NUjij'er Bettyyyyyyy "is het de moeite waard". Het kost in het begin wat moeite, maar naarmate je het langer doet, onthoud je steeds meer en kost het minder tijd.

Een goed begin is het halve werk

Kijk voordat je naar de winkel gaat naar de aanbiedingen en maak een plan. Voedsel dat lang goed blijft en toch wel op komt in je huishouden, kun je in de aanbieding kopen, zegt NUjij'er Rick. Ook kun je je maaltijden plannen op basis van de groenten die in de aanbieding zijn.

Let wel goed op of de aanbieding ook echt goedkoper is. Soms is er een ander artikel dat niet is afgeprijsd, maar wel (per kilo) goedkoper is.