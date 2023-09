NU.nl zoekt nieuwe experts voor op ons reactieplatform NUjij

Denk jij dat je regelmatig de informatie op NU.nl kunt aanvullen met waardevolle kennis dankzij jouw beroep of expertise? En wil je graag helpen om NU.nl nog beter te maken? Meld je dan snel aan! NU.nl is op zoek naar experts die vanuit hun vakgebied regelmatig hun inzichten willen delen op ons reactieplatform NUjij. Of je nou piloot, leerkracht, hoogleraar, zonnepanelenlegger of ME'er bent.

Al jarenlang kun je op NU.nl reageren onder artikelen. Dat mag iedereen doen, maar we gaan de (relevante) reacties van deskundigen meer onder de aandacht brengen. Die zijn vaak extra leerzaam om te lezen: ze bevatten kennis of ervaringen die niet in het artikel staan of meningen die je aan het denken zetten.

Daarom lichten we reacties van de experts uit ons expertpanel voortaan uit (bovenaan geplaatst) bij artikelen en video's die met hun expertise te maken hebben. Ook zoeken we naar manieren om de reacties in artikelen zelf te verwerken.

Hoe vaak je reageert, mag je natuurlijk zelf bepalen. Als je lid bent van ons expertpanel, krijgt jouw reactie dus een groot podium op de grootste nieuwssite van Nederland.

Expertise wordt gecontroleerd door redacteuren

Je vindt al een paar jaar achter sommige gebruikersnamen op NUjij een zogeheten expertlabel met daarop het expertise van een gebruiker. Die expertise is door de redacteuren van NUjij gecontroleerd op authenticiteit, onder meer aan de hand van een contract, diploma, betrouwbaar LinkedIn-profiel of bedrijfspagina. Als je je aanmeldt, vragen we je om bewijs van jouw expertise of beroep.

Door experts te controleren en te laten reageren onder onze artikelen, willen we onze lezers meer en diversere perspectieven bieden. Ook helpt het de reacties betrouwbaarder te maken én helpt het NU.nl betere en completere verhalen te maken.

Denk je dat jij met jouw expertise iets kunt bijdragen aan NU.nl? Meld je dan via onderstaande link aan. De redactie neemt dan binnenkort contact met je op. We staan open voor alle experts: van wetenschappers tot leraren en van bouwvakkers tot makelaars.