"We zouden naar een veel goedkoper en beter ov moeten toewerken. Dat vraagt om investeringen in de infrastructuur zoals de doortrekking van de Noord/Zuidlijn, maar ook verdubbeling van het spoor op bepaalde trajecten, nieuwe busstations in zowel steden als ook op belangrijke knooppunten in de regio's, investeringen in tram en metro in sommige steden en busbanen op meer plekken.''

''Naast de investeringen moet er ook veel meer ov gaan rijden. Eigenlijk zou elk dorp in Nederland ten minste elk kwartier een bus moeten hebben. En als je in de grote steden (of dat nu Amsterdam of Groningen is) bent, moet je het ov kunnen pakken zonder langer dan 10 minuten bij een halte te hoeven wachten.''

''En tot slot zou het ov veel goedkoper moeten. Op die manier krijg je mensen uit de auto en verbeter je het milieu en het klimaat. En het belangrijkste van alles: Je vergroot de sociale- en economische mobiliteit van vooral de middenklasse en mensen die beneden modaal verdienen.''