Politie heeft geen tijd om klimaatdemonstranten op de A12 te bestraffen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie en het Openbaar Ministerie hebben geen tijd om de klimaatdemonstranten op de A12 te bekeuren of bestraffen. "We hebben het al druk genoeg", zegt de politie tegen NU.nl. Als de actievoerders niet vrijwillig weggaan, worden ze opgepakt en weer vrijgelaten.

Betogers van Extinction Rebellion (XR), die tegen subsidies voor fossiele brandstoffen demonstreren, bezetten de A12 bij Den Haag al ruim een week elke middag. De politie zet steeds een waterkanon in en voert actievoerders af. In de eerste week van de protesten zijn duizenden mensen gearresteerd.

De politie heeft met burgemeester Jan van Zanen van Den Haag afgesproken de arrestaties "zo efficiënt" mogelijk af te handelen. "We hebben het al druk genoeg", zegt een woordvoerder. De demonstranten worden opgepakt, naar een stadion gebracht en daar vrijgelaten. "Dat scheelt een heleboel papierwerk en honderden strafzaken."

Bovendien gaan demonstranten, als ze wel een straf of boete hebben gekregen, vaak in hoger beroep. "Dat zou de strafrechtketen alsnog verstoppen."

Deze aanpak brengt ook een probleem met zich mee: sommige aangehouden demonstranten komen weer terug naar de A12. De politie bekijkt daarom mogelijkheden om hun gegevens toch te registeren. Justitie beoordeelt of deze mensen worden vervolgd. Ook kan de informatie gedeeld worden met bijvoorbeeld de gemeente.

Het is doorgaans ook lastig om de demonstranten te vervolgen. Iedere burger heeft namelijk het recht om te demonstreren. "Zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, afspraken worden nagekomen en de veiligheid van mensen niet in het gedrang komt, treedt de politie niet op", schrijft de politie.

Omdat de weg niet bezet mag worden, moeten de demonstranten de blokkade zo snel mogelijk opheffen en weggaan. Maar doordat de betogers in grote aantallen aankomen, is het niet mogelijk om ze al vóór de blokkade tegen te houden.

"Eerst vragen we altijd of ze weg willen gaan. We verwijzen dan naar een plek waar het protest wel mag plaatsvinden", legt de politie uit. "Er klinkt een oproep door grote speakers, zodat iedereen het kan horen." Als de actievoerders daar geen gehoor aan de geven, wordt er een waterwerper ingezet. Als die niet effectief blijkt, kan de politie de actievoerders aanhouden.