''Zeer vreemd: Ouwehand voordragen, en dan zeggen dat 'Alleen vanwege de ophef' te doen en erbij vermelden dat ze ongeschikt is.''

''Zeg dan gewoon niets, dat is altijd nog beter. Of iets algemeens: 'in het belang van de partij besluiten we terug te treden en onze laatste beslissing terug te draaien, we wensen PvdD met een volgend bestuur veel succes met onze strijd voor dier en natuur.'''

''Maar deze persverklaring is zo kinderlijk onprofessioneel. Zelfs als het bestuur terecht van mening is dat Ouwehand ongeschikt is, moet je dat natuurlijk niet publiekelijk uitdragen tegelijk met het voordragen van haar als lijsttrekker van hun eigen partij.''