NUjij'ers noemen XR-protesten terrorisme: waarom dat toch niet klopt

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Een mond vol. Maar in jip-en-janneketaal kun je het samenvatten als: 'Geweld plegen op mensen of maatschappij-ontwrichtende schade veroorzaken, om mensen bang te maken, iets te veranderen in de maatschappij of politieke besluiten te beïnvloeden.' Of het maken van plannen om dat te doen.