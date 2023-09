Lezers over wolf in Nederland: 'Zijn genoeg opties om vee te beschermen'

"Het is sowieso een onzinnige discussie in Nederland, aangezien er überhaupt geen ruimte is voor wolven in een van de dichtst bevolkte landen ter wereld. Natuurbeschermers en dierenliefhebbers buitelen over elkaar heen om het op te nemen voor de wolf, terwijl elke vorm van realisme ontbreekt in hun betoog. Wolven hebben ruimte nodig, die is er niet in Nederland. Nederland is geen land als Duitsland."

"Laten we eindelijk eens ophouden met deze utopie. Wolven vormen een serieus probleem in ons land, dus is regulatie noodzakelijk. Wetgeving vanuit de EU of niet, het is een probleem dat opgelost moet worden. Nederland is geen pretpark waar je wat wolven gewoon maar hun gang kunt laten gaan als een soort attractie. Vrijwel alles in Nederland is gemaakt. We hebben haast geen natuurlijke habitat meer over voor zulke roofdieren die dagelijks grote afstanden afleggen."

"Stop dus met al dat onzinnige wensdenken. De wolf hoort niet meer thuis in een land als Nederland."