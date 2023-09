Zo ga je om met stress op de werkvloer: 'Houd je klachten niet voor jezelf'

Psycholoog Thijs Launspach legt uit dat er een verschil is tussen stress en burn-outklachten. Als je burn-outklachten bij jezelf signaleert, dan is je enige remedie thuis zitten en herstellen.

Maar stress is anders. Belangrijk is: niet alle stress is slecht. Launspach: "Het kan gezond zijn om stress te hebben, een beetje druk hoort erbij. Maar soms kun je er echt last van gaan hebben. Bijvoorbeeld als je er hoofdpijn van krijgt of er veel van gaat piekeren. Dan is het belangrijk er wat aan te doen."

"Het is goed om je te realiseren dat je stress nooit helemaal kunt voorkomen. Maar je kunt wel controle uitoefenen op hoe je ermee omgaat. Wat het meest van belang is, is dat je rust neemt tussen drukke periodes in. Want je kunt een hoop stress hebben, als je er maar van herstelt."

'Doe dingen waar je energie van krijgt'

Het herstellen kan op verschillende manieren. "Zorg voor een regelmatig slaappatroon, gezonde voeding en voldoende beweging. Doe regelmatig dingen waar je energie van krijgt."

Het gaat er dus vooral om dat je signaleert wanneer je in een drukke periode zit, zodat je daarna een moment kunt nemen om te herstellen. "Doe je dat niet, dan kom je in een spiraal van drukte terecht", zegt Launspach. "Als je daarvan onvoldoende herstelt, gaan je klachten zich opbouwen. Dan loop je het risico op een burn-out."

Ook is het belangrijk dat je je klachten niet voor jezelf houdt. Launspach: "Ik denk dat er nog te vaak een taboe rust op het vragen om hulp. Terwijl het logisch is dat je af en toe tegen dingen aanloopt op je werk en dat je het in je eentje soms niet redt. Hard werken is vaak de standaard. Daar is op zich niets mis mee, als je het maar kan aangeven als het niet meer lukt. Daarvoor kun je vaak terecht bij een vertrouwenspersoon of coach."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over mentale gezondheid Blijf met meldingen op de hoogte

'Zorg voor een prikkelarme omgeving'

We vroegen niet alleen aan experts, maar ook aan onze lezers om tips tegen stress. Veel lezers wijzen op de gevaren van sociale media. Lezer RPeters: "Ik zie veel mensen om mij heen last krijgen van stress- en burn-outklachten. Deze klachten ontstaan veelal niet enkel door werk, maar meestal door een combinatie van factoren waarvan de schadelijkheid niet direct zichtbaar of merkbaar is."

"Mensen zitten de hele dag achter hun pc en worden de ene na de andere meeting ingetrokken. Ze moeten van de hak op de tak springen en zijn vaak ook na werktijd nog (op hun mobiel) bezig met werk. Als ze toch besluiten het werk neer te leggen, wordt er eindeloos gescrold op sociale media."

"Er is simpelweg een overstimulatie. Iedereen weet dat je niet elke dag door moet blijven eten omdat dit ongezond is. Tegelijkertijd zijn we wel de hele dag bezig ons brein te voeden."

"Tips: Baken je werktijden af. Neem pauzes tussen meetings. Besteed een paar uur per dag in een 'prikkelarme' omgeving (wandel, lees een boek, doe je telefoon weg)."

'Meer uren staat niet gelijk aan meer werkdruk'

Veel andere lezers pleiten voor meer regie over je eigen werk. Lezer Dustin_de_Wind: "Ik merk dat er een tendens is om minder uren te werken, om zo een betere balans in werk-privé te krijgen. Tegelijkertijd willen mensen ook meer verantwoordelijkheid."

"Mijn ervaring is dat parttimers dan vaak praktisch dezelfde workload krijgen, maar 'flexibel' mogen zijn in hoe en wanneer ze werken. Het gevolg is een hogere werkdruk. Bovendien zijn ze naar rato meer tijd kwijt met overleg, waardoor minder tijd overblijft voor het werk zelf."

"Juist meer uren werken (inclusief overwerk), heeft mij in het begin van mijn loopbaan geholpen om mijn eigen tempo te bepalen, kwaliteit te leveren en daarmee het gevoel van werkdruk te voorkomen."

"Kortom: mijn ervaring is dat meer uren werken niet gelijk staat aan meer werkdruk en dat het zinvol is om vooral regie te houden op tempo en kwaliteit."

'Creëer afstand tot sociale media'

Veel van de lezers wijzen naar sociale media als oorzaak van de stressklachten. Hoe ziet psycholoog Launspach dat? "Zeker voor mensen die sociale media intensief gebruiken, kan het grote invloed hebben op de mentale gezondheid. Dat is breder dan stress alleen."

"Sociale media werken knetterverslavend. Dat komt doordat algoritme erop gericht is om zoveel mogelijk van onze aandacht te vragen. De tijd die we vroeger gebruikten om ons hoofd leeg te maken, vullen we nu op met nog meer content via onze telefoon."