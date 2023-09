Dit gebeurt er als je doorrijdt na een ongeluk

De politie snapt dat mensen misschien per ongeluk doorrijden, omdat ze geschrokken zijn. Dan is het belangrijk om je binnen twaalf uur alsnog bij de politie te melden. Dan "vervalt de strafbaarheid van het doorrijden", schrijft de politie op haar website .

