NU+ Lezers over Mona Keijzer als premier, dure uitzendkrachten en daten op tv

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen honderdduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

1. BBB schuift ex-CDA'er Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat BBB schuift voor de komende verkiezingen ex-CDA'er Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat. Zij komt achter BBB-leider Caroline van der Plas op de kieslijst, die eerder aangaf geen premier te willen worden. Lezers bespraken dit nieuws op NUjij. Zo vindt Nijmegenaar Mona Keijzer niet geschikt als premier: "In mijn ogen geen logische keuze. Ze is ontslagen uit het vorige kabinet, en ik vond dat terecht. Ik wil haar nu niet haar standpunt kwalijk nemen, maar wel de manier waarop. Ze klapte uit de school." "Zit je in een kabinet, dan telt je mening ontzettend zwaar. Je bent immers een van de zestien ministers van het land. Maar als je intern je mening hebt gegeven, dan volgt de prijs - je mag naar buiten alleen het kabinetsstandpunt weergeven." "Ik vind dat terecht - maar Keijzer dacht daar anders over." "In mijn ogen heeft ze zich volstrekt onaanvaardbaar gemaakt voor welke bestuurspositie dan ook." R_Borty vindt het nog lastig om in te schatten of Mona Keijzer geschikt is als premier: "Niemand heeft zichzelf bewezen als premier, dus ik vind het nogal moeilijk om te bepalen wie wel of niet geschikt zou zijn. Vooral omdat niemand de kans heeft gehad om dat te bewijzen gedurende de dertien jaar van Ruttes premierschap."



"Ik denk dat veel mensen te krampachtig vasthouden aan het bekende, in plaats van bereid te zijn een gok te wagen en te zien wat er gebeurt. Soms moet je ook een sprong in het diepe durven te maken in plaats van altijd vast te willen houden aan zekerheid, die momenteel simpelweg ontbreekt." 2. Honderden basisscholen nemen geen dure uitzendkrachten en zzp'ers meer aan Zo'n 350 basisscholen hebben geen zin om nog langer hoge prijzen te betalen voor tijdelijke leerkrachten. De scholen hebben daarom afgesproken om vanaf dit schooljaar geen dure uitzendkrachten en zzp'ers meer in te huren. Meerdere lezers staan achter de maatregelen van de basischolen, zo ook lezer JGelli: ''Dit zouden alle scholen moeten doen. Dan valt het verdienmodel weg voor al die uitzendbureaus die nu leerkrachten weglokken van scholen, waardoor daar problemen ontstaan.'' ''Dan maar een tijdje minder lessen voor de jeugd of klassen samenvoegen. Dan komt het probleem daar te liggen waar het hoort, namelijk bij de politiek. Tenslotte zijn dit soort problemen allemaal een gevolg van politieke keuzes uit het verleden en het doorgeschoten marktdenken.'' Lezer Alan72 is zelf zzp'er en is het niet eens met de maatregelen: "Ik vind dit onzin. Ik ben zelf zzp'er (in de zorg), maar ik wil dat scholen- en zorgorganisaties, maar zeker ook de zzp'ers zich op een andere manier aan elkaar moeten committeren. Er is zoveel kwaliteit! Ondernemerschap draait om vakmanschap."



"Te vaak zie ik dat de zzp'er verkapt in loondienst te werk gaat. En het 'waarom dan' draait om geld. Terwijl scholen en organisaties zich blauw betalen aan bemiddelingsbureaus. Ik sta voor mijzelf als product, wil gezien worden om wie ik ben en wat ik kan leveren. En daar ben ik trots op!" "Ik heb redenen om als zzp'er met heel veel passie mijn werk te doen, namelijk het welzijn van kind/cliënt. Het personeelstekort en de geldstromen zijn twee totaal verschillende problemen. Geld mag nooit leidend zijn. Zowel bij scholen niet, maar zeker ook niet bij de zzp'er."



"Vanuit mijn perceptie zijn de bemiddelingsbureau's (hoe mooi ook beschreven in hun visie etc.) de winstbejagers. En te veel zzp'ers zijn hierdoor verleid en geen vakman meer." 3. Daten op televisie is razend populair, maar werkt het eigenlijk wel? Tegenwoordig kom je op televisie niks te kort als je behoefte hebt aan ongemakkelijkheid, sensatie en soms ook echte liefde. Dating-programma's zijn razend populair. Wij vroegen lezers op NUjij of ze zelf mee zouden willen doen aan een datingprogramma. John_b95dd1c8 deed eerder mee aan Married at First Sight: "Ik heb zelf een aantal jaar terug meegedaan aan Married At First Sight. Niet verder gekomen dan de eerste aflevering gelukkig, maar de ervaring om mee te doen was erg leuk." "Uiteindelijk vlak na mijn deelname mijn vrouw tegen gekomen. We hebben zelfs samen naar de aflevering gekeken waar ik in zat." Els14 laat een deelname liever aan anderen over: "Alhoewel ik met veel plezier naar B&B Vol liefde heb gekeken, zou ik zelf nooit aan zoiets dergelijks meedoen." "Moet er niet aan denken, constant mensen en camera's om je heen, geen regie hebben wat al dan niet uitgezonden wordt en dan met je snufferd op de televisie..." "Ik laat dat liever aan anderen over." De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken. De bovenstaande reacties zijn op ons reactieplatform geplaatst door onze bezoekers. De reacties zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast op taal, spelling en leesbaarheid. Volg artikelen van NUjij Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte