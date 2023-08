Hoe klimaatverandering nu al te merken is op wintersport

Door de opwarming van de aarde wordt de kans op sneeuwtekorten steeds groter. Daardoor kunnen we straks in verschillende Europese skigebieden niet meer wintersporten . Maar wat kun je nu al van klimaatverandering merken tijdens jouw skivakantie?

Onderzoekers schreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change dat we straks in verschillende skigebieden in Europese landen niet meer kunnen skiën. Dit gaat om ongeveer de helft van de onderzochte gebieden in 28 landen. De wetenschappers hebben 2.234 skigebieden in landen variërend van IJsland tot Turkije onderzocht.

De gevolgen van klimaatverandering kun je ook nu al merken tijdens je skivakantie. Vorige winter bleven verschillende pistes in de Alpen groen. Volgens Wouter van Bernebeek, meteoroloog bij Weerplaza, geeft die winter een voorbeeld van hoe het in de toekomst gaat zijn. "Vorig jaar was er af en toe sneeuw, maar je moet net geluk hebben dat je in de goede week op vakantie gaat."

Zo kun je bijvoorbeeld met Kerst minder sneeuw aantreffen. "Door klimaatverandering ga je dit vaker zien. In de kerstvakantie heb je dan bijvoorbeeld minder vaak sneeuw. In februari of maart heb je meer sneeuwzekerheid."

Sneeuwval neemt door klimaatverandering af

Dat je aan het einde van het seizoen meer kans op sneeuw hebt, is wel al altijd zo geweest. De sneeuw loopt namelijk op gedurende het seizoen. "Maar de frequentie van het aantal momenten dat er sneeuw valt, neemt af", zegt Van Bernebeek. "Periodes van geen sneeuw komen vaker voor."

Ook Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, geeft aan dat de sneeuwval afneemt. "De kans op sneeuwarme jaren wordt groter door klimaatverandering, maar het ene jaar is het anders dan het andere jaar", benadrukt hij. "Neem bijvoorbeeld de plaats Grächen en de berg Säntis in de Alpen. Op beide plekken is het aantal sneeuwdagen per jaar sinds de jaren tachtig afgenomen met ongeveer veertig dagen. Dat is per jaar ongeveer één dag minder sneeuwval."

Het aantal sneeuwdagen in Grächen en Säntis.

'Wintersporter is kanarie in een kolenmijn'

Arjen de Graaf, woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging, vergelijkt een wintersporter met een kanarie in een kolenmijn. "De gevolgen van klimaatverandering zie je in de berggebieden als eerste, want je ziet de gletsjers kleiner worden. Dat maakt het heel tastbaar. Als de wintersport het merkt, moet de wereld zich zorgen maken."

Als wintersporter zie je dat gletsjers kleiner worden, maar dat heeft niet zozeer invloed op het wintersporten zelf. "Skigebieden liggen namelijk niet alleen op gletsjers", zegt de Graaf. "Het blijft een verschil tussen klimaat en weer. De kerstvakantie van afgelopen seizoen was slecht, maar twee weken later was het een winterwonderland. Maar zeker in de beginperiode van het seizoen lijkt het een beetje gissen."

Hoogte speelt rol in sneeuwzekerheid

Ook De Graaf erkent dat de kerstperiode minder sneeuwzeker is dan de voorjaarsvakantie. Daarnaast geeft hij aan dat de hoogte van de skibestemming een rol speelt. "Voor mensen in de kerstperiode zie je dat hoe hoger je gaat, hoe meer kans je op sneeuw hebt", vertelt de Graaf. "En hoe lager je gaat, hoe meer risico je hebt dat je bijvoorbeeld opgespoten sneeuw treft."

Voor sneeuwzekerheid maakt het niet heel veel uit in welke regio in de Alpen je gaat skiën. "Omdat hoogte een rol speelt, kun je kiezen voor Frankrijk dat veel hogere skigebieden heeft. Scandinavië is ook sneeuwzekerder, gewoon omdat het noordelijker ligt. Daar gaan minder mensen naartoe, maar de interesse groeit wel. Het staat alleen nog niet in verhouding met bestemmingen als Oostenrijk en Frankrijk."

'Iedereen in de Alpen beseft het'

De ski-industrie is al langer bezig met duurzaamheid, omdat de gevolgen van klimaatverandering al langer gemerkt worden. Daarom zijn er bijvoorbeeld liften op zonne-energie en skigebieden die klimaatneutraal proberen te worden. "Iedereen in de Alpen beseft het. De branche neemt zijn verantwoordelijkheid", zegt De Graaf.

Wat mensen zelf kunnen doen om de gevolgen te beperken? Dat kan volgens De Graaf op verschillende vlakken. "De reis naar de Alpen toe is de vervuilendste factor. De trein is bijvoorbeeld milieuvriendelijker dan het vliegtuig. Ook zijn er hotels met duurzaamheidslabels. Zelfs met de kleding waarin je skiet kun je een steentje bijdragen als je voor duurzame kleding kiest".

Zolang de aarde blijft opwarmen, zal het aantal geschikte wintersportgebieden afnemen.