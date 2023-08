Gaat de Rijn hier overstromen door het noodweer in de Alpen?

"Dit gaat voor Nederland niet zoveel betekenen. Dat komt doordat het gebied waar het geregend heeft te ver bij ons vandaan is. Het duurt ongeveer een week voordat dat water hier is."

"Op dit moment is er sprake van een hoogwaterpiek in bijvoorbeeld Zwitserland. Naarmate dat water naar Nederland stroomt, neemt die piek af. Daardoor zien we hier wel een verhoging van de waterstand, maar is er absoluut nog geen sprake van hoogwater."

"De verwachting is dat we over een week een waterstand zien tussen de 2.500 en 2.800 kuub per seconde. Overstromingen vinden pas plaats bij 4.000 kuub per seconde."