Zo kun je het goedkoopst je auto opladen: 'Gebruik meerdere laadpassen'

De prijzen voor elektrisch rijden per laadpunt zijn niet altijd even duidelijk voor consumenten, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook verschillen de laadtarieven soms flink. Experts en NU.nl-lezers geven tips over hoe je je auto toch goedkoop kunt opladen.

Wirwar aan tarieven Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond: "Op dit moment zijn de tarieven aan de laadpalen niet duidelijk. Een tarief kan hoger of lager zijn per laadpunt. En er worden honderden verschillende laadpassen aangeboden met ook weer verschillende tariefstructuren." "Je kunt bijvoorbeeld een laadpas nemen met abonnement of zonder, en met of zonder starttarief. En elke pas heeft weer een andere aanschafprijs. Je kunt als consument wel uitzoeken wat je uiteindelijk betaalt, maar dit is heel veel uitzoekwerk door de wirwar van tarieven en regelingen. Wat ons betreft zou dat veel eenvoudiger mogen."

Snelladen of normaal laden: Normaal laden kost gemiddeld 0,45 euro per kWh. De kosten voor snelladen (bijvoorbeeld aan de snelweg) zijn gemiddeld 0,72 euro per kWh. Normaal laden is dus goedkoper.

Openbaar laden of thuis laden: Als je vaak bij een openbare laadpaal moet laden in plaats van thuis, dan is het verstandig om een laadpas te nemen met een betaald abonnement. Zo hoef je geen starttarief te betalen. Als je niet zo vaak bij een openbare laadpaal oplaadt, hoef je niet per se een abonnement te hebben. Dat starttarief hoef je dan sowieso niet vaak te betalen.

Stad: De gemiddelde tarieven verschillen per stad. Op deze website vind je een overzicht van de prijzen van elke stad. Let op dat die ook weer per straat kunnen verschillen.

Laadpas met een vast of variabel tarief: op de Laaspaswijzer vind je een overzicht van alle vaste en variabele tarieven. Heeft de openbare laadpaal in jouw straat een hoog tarief? Dan is het verstandiger een laadpas te nemen met een lager vast tarief. Maar als de laadpaal een laag tarief hanteert, dan ben je goedkoper uit als je een laadpas neemt die een variabel tarief biedt. Alle verschillende laadpassen kun je hier vergelijken.

Tips van lezers

Op ons reactieplatform NUjij legden we de vraag voor aan lezers. Daar kwamen nog een paar handige tips uit.

Thuis laden (met zonnepanelen). Lezer Joop: "Ik laad (bijna) altijd thuis met een slimme lader die gebruikmaakt van overtollige opbrengst van de zonnepanelen, of een laag of negatief stroomtarief. De enige kosten zijn afschrijving en onderhoud. De energiekosten zijn nul of zelfs negatief (dan krijg ik dus geld toe als ik laad)."

Kan thuis laden niet? Gebruik dan meerdere laadpassen. Lezer Hendrik: "Het is een kwestie van meerdere laadpassen gebruiken met de bijbehorende apps, en goed kijken welke plek of paal van een leverancier in combinatie met een pasaanbieder het goedkoopste is. Het blijft erg lastig, want elke combinatie van pas en paalbedrijf kan weer anders zijn. Achteraf kan zelfs blijken dat de prijzen in de diverse apps niet overeenkomen met wat er daadwerkelijk wordt afgeschreven."

"Uiteindelijk is thuis laden op zonne-energie het goedkoopst. Maar daar heb je niks aan als je verder weg moet dan je batterij aan actieradius biedt."