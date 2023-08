Lichaam gevonden in smeltgletsjer: lag daar vroeger geen ijs?

"Dit uiterste punt heet het gletsjerfront. Daar komen objecten tevoorschijn die op grotere hoogte in gletsjerspleten vielen." Er lag dus al ijs. De man viel in zo'n spleet.

"Hoelang het duurt voor een lichaam opduikt, hangt er vooral van af op welke hoogte iemand in een gletsjerspleet is gevallen. De 'reis' naar het dal kan twintig of zelfs duizenden jaren duren. Klimaatverandering versnelt dit proces, doordat gletsjers korter worden."

