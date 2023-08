Gesteggel om goededoelenstatus moskee: hoe word je een 'ANBI'?

Delen via E-mail

De Belastingdienst deed onterecht onderzoek naar de Haagse As-Soennah-moskee, die met giften zou hebben gesjoemeld. De zaak draait om het intrekken van de zogenoemde ANBI-status van de moskee. Maar wat is een ANBI-status? En wanneer wordt die toegekend (of juist weer ingetrokken)?

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een status die een goed doel recht geeft op bepaalde belastingvoordelen. Wanneer je bijvoorbeeld geld schenkt aan zo'n stichting, is die gift aftrekbaar van de belasting.

Om een ANBI te worden, moet je als stichting aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarde waaraan een instelling moet voldoen is dat ze zich voor minstens 90 procent moet inzetten voor 'het algemeen nut'. Dat houdt in dat het overgrote deel van de activiteiten en doelstellingen gericht moet zijn op de maatschappij, en niet op de stichting zelf. Zo worden bijna alle vrijwilligers bij de Voedselbank ingezet om mensen in armoede te helpen, en dus niet om de Voedselbank zelf te helpen.

Ook mag de stichting geen winstoogmerk hebben. Dat betekent niet dat je helemaal geen winst mag maken. Maar de activiteiten die je doet voor het algemeen belang - dus die 90 procent - mogen geen winst opleveren. Er mag wel winst worden gemaakt met activiteiten die zijn bedoeld om geld in te zamelen. Maar die winst moet weer worden ingezet voor de stichting zelf.

Daarnaast moeten alle mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn aan bepaalde integriteitseisen voldoen. Zo moet iedereen een vog (ver­kla­ring om­trent het ge­drag) hebben en mogen betrokken personen niet veroordeeld zijn voor een misdrijf.

Vrijwilligers mogen wel geld ontvangen voor hun werk, maar daar zitten voorwaarden aan. Beleidsbepalers, zoals leden van de raad van toezicht, mogen alleen een vergoeding krijgen wanneer zij onkosten hebben gemaakt. Ook is er een vergoeding voor de andere werkzaamheden voor de stichting. Dat is een klein bedrag dat deels wordt bepaald door de hoogte van het ambtenarensalaris.

De persoon of personen die de stichting beheren of besturen, mogen niet individueel bepalen wat er met het vermogen van de instelling gebeurt. Dat wil zeggen dat de beheerders niet met het vermogen van de ANBI mogen omspringen alsof het hun eigen geld is.

Het betekent ook dat geen van de beheerders een doorslaggevende stem mag hebben in wat ermee gebeurt. Daarom wordt vaak in de statuten van een stichting opgenomen dat het bestuur uit minstens drie personen moet bestaan. In dat geval hebben alle drie de personen een gelijke stem. In het geval van twee personen kan iemand een doorslaggevende stem hebben.

De ANBI-status kan ook weer worden ingetrokken. Dat gebeurt als een stichting niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de instelling de status zelf wil beëindigen. De Belastingdienst kan ook controles uitvoeren om na te gaan of een stichting nog wel aan de voorwaarden voldoet.