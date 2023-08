Minder alcohol en slim zijn met munten: jullie bespaartips voor festivals

Een ander veelgehoord advies is om vooraf een budget te bepalen. Zelf houdt Tamoeri het bijvoorbeeld op 50 euro per dag. Ook NUjij'er Overpeinzingen wijkt niet af van een vooraf bepaald bedrag: "Kijk al vóór het festival wat je redelijke prijzen vindt voor merch, eten en drinken. Laat je niet verleiden tot te dure dingen."

Smidje_F laat weten vooraf te besparen op munten. "Mijn vriend en ik kopen (indien mogelijk) altijd munten via de website van het festival. Zo bespaar je vaak al 10 tot 20 cent per munt."

Ook kun je een geldpot maken met anderen. "Als je met vrienden gaat, maak dan een pot waar de munten, de drank en het eten van wordt betaald", tipt een NUjij'er. "Hierdoor is het geld van iedereen. Dan moet je natuurlijk wel je mond opentrekken wanneer iemand alles aan het uitgeven is."

Lezer Ruud245 denkt goed na over waar hij zijn munten aan uitgeeft. "Qua eten is het vooral kijken naar de portiegroottes in verhouding tot het aantal munten", schrijft hij. "Twee zakken patat van 1,5 munt per zak vullen meer dan een hamburger van 3 munten. Bij de twee zakken patat heb ik wel genoeg, met alleen die hamburger heb ik een paar uur later alweer honger."