Groot inslaan en ritje buitenland: jullie bespaartips voor boodschappen

NUjij'er Lot_a97010dd zoekt geen goedkope producten voor haar recepten, maar zoekt recepten op basis van wat er die week in de aanbieding is. "Vooraf moet je goed kijken naar de aanbiedingen en proberen de maaltijden daarop af te stemmen", schrijft ze. Uiteraard slaat ze die aanbiedingen graag in bulk in, als het niet snel bederft.

Ook Pharahildedeoude slaat groter in en bekijkt vooraf de aanbiedingen. Op NUjij laat de lezer weten niet van zijn briefje af te wijken en aanbiedingen te controleren. "Ik koop alleen A-merken in de aanbieding als ze echt goedkoper zijn dan het huismerk. Meestal staat de prijs per kilo, liter of stuk op het prijskaartje. En anders heeft mijn telefoon een rekenmachine. Soms blijkt een aanbieding dan helemaal niet zo goedkoop te zijn."

Meerdere lezers laten weten voor huismerken te gaan. Zo ook Rosie_rose. Daarnaast koopt ze producten op verschillende plekken. "Wasmiddel, shampoo en tandpasta koop ik bij de bekende Action. Vlees koop ik bij de Turkse slager en groente bij de supermarkt of op de markt. Daar zijn het vaak drie zakken groente en fruit voor 5 euro. Het is een puzzel, maar het scheelt wel."

Lezer Ammeke denkt ook na over waar ze haar boodschappen haalt. "Ik gebruik de app van twee grote supermarkten, waarin ik mijn boodschappenlijstje maak. Ik vergelijk dan de prijzen en koop het dan bij degene die goedkoper is. Ik zie dan ook gelijk wat ik moet betalen."

Boodschappen doen over de grens

Een veelgehoord advies is om je boodschappen in Duitsland te doen. Zo zegt NUjij'er Peter_Peerenboom daar 80 procent van zijn boodschappen te halen.

Ook Richard_Bergs haalt zijn boodschappen over de grens. "Wij wonen in het smalste stukje Nederland en zijn binnen tien minuten in België én Duitsland. Dranken en verzorgingsproducten halen we daar omdat ze behoorlijk voordeliger zijn."

Richard bespaart ook kosten door zijn eigen moestuin. "Dat scheelt al behoorlijk in de aanschaf van groenten", vertelt hij. "Al met al is er dan best wat te besparen. Jammer voor de mensen voor wie dit niet tot de mogelijkheden behoort."

Nog meer tips

Voor wie dit niet mogelijk is, hebben NUjij'ers ook andere tips. Zo komt het invriezen van producten, waaronder brood, voorbij. NUjij'er JLuik vriest bijvoorbeeld vers brood van de bakker in.

Ook Lot_a97010dd doet dit. "Je kunt dan een dag van tevoren eruit pakken wat je nodig hebt. Dan wordt het niet slecht en hoef je niets weg te gooien", zegt Lot.

Ook is koken voor meerdere dagen een aanrader. "Als je grotere porties kookt, kun je de restjes invriezen om later nog eens van te eten."