Nederlandse vakantiegangers in Noorwegen: 'Alsof je in een rivier reed'

Noorwegen kampt al dagenlang met extreem slecht weer door storm Hans. Steeds meer wegen in Noorwegen zijn dicht, waardoor onder meer Nederlandse vakantiegangers in de problemen komen. Annika, Joseph en Jenny zijn in Noorwegen en delen hun verhaal.

Noodweer tijdens de huwelijksreis

Annika van Oorsouw (44) en haar partner Wim Gelderblom (40) stapten in juni in het huwelijksbootje. Samen met hun twee kinderen Ies (10) en Roos (7) gingen ze naar Noorwegen. Voor een stedentrip en om terug naar huis te keren vertrokken ze woensdag vanaf hun vakantieplaats richting Lillestrøm bij Oslo.

"Met redelijk wat vertrouwen stapten we de auto in, maar al snel merkten wij dat de weg geregeld vol water stond en kwamen we aardverschuivingen tegen", vertelt Annika. Tijdens de route bleek een hoofdweg dicht. Het weer maakte het spannend om te rijden.

"We probeerden verschillende B-wegen, maar ook die sloten voor onze neus. Wim vertrouwde ook het wegdek niet meer. Je rijdt door plassen, los grind en modder heen. Als je ergens langs werd geleid, was een stuk van de weg verdwenen. Door het water leek het alsof je in een rivier reed."

0:45 Afspelen knop Nederlander maakt dronebeelden na noodweer in Noorwegen

'Vertelden onze kinderen dat we in de auto moesten slapen'

Onderweg probeerde het gezin een plek om te overnachten te regelen, maar dat was niet makkelijk. "Het was een beangstigend idee dat je vast komt te zitten en geen slaapplek meer kan bereiken", vertelt Annika.

"Je weet dat anderen ook een plek om te overnachten zoeken. We hadden al tegen de kinderen gezegd dat we mogelijk in de auto moesten slapen."

Uiteindelijk ontving een eigenaresse van een vol bed and breakfast het gezin. Zij regelde een nieuwe slaapplek op een resort, waar het gezin twee nachten samen in een tweepersoonskamer sliep. Daarna deden ze een nieuwe poging om in Oslo te komen.

"Een Noor zei dat een weg in de bergen af en toe open was, maar volgens een officiële site was dat niet zo. Door 150 kilometer om te rijden bereikten we vrijdagmiddag eindelijk Oslo."

Annika en Wim met hun kinderen. Foto: Annika van Oorsouw

Survivallen in extreem weer

De eerste reis van Carl Puts (29) en Joseph Grégoire (31) samen stond al een jaar gepland. Op zondag 6 augustus begonnen de vrienden aan een pelgrimstocht van Lillehammer naar Oppdal. "Survivallen in de wildernis was altijd een droom van ons", zegt Joseph. "Onze voorbereiding was alleen minimaal; we hadden slechts tweemaal geoefend met overnachten in een tent en verder niets."

De twee waren tijdens de start van de tocht onder de indruk van de stilte om hen heen. "Het landschap was adembenemend. We kwamen helemaal niemand tegen, wat ons een gevoel van ultieme vrijheid gaf. Maar achteraf kwamen we erachter dat de routes eigenlijk afgesloten waren vanwege code rood."

Foto: Joseph Grégoire

'72 uur lang non-stop regen'

Carl en Joseph vonden op de eerste dag nog gemakkelijk een plek voor een tent, maar daarna werd het een zoektocht.

"De dalwegen waren overstroomd en het regende 72 uur non-stop. We vroegen ons meermaals af wat we onszelf aandeden. Al onze spullen waren drijfnat en de paden waar we op liepen waren veranderd in kleine riviertjes. Je glijdt de hele dag bijna uit. Ook je behoefte doen met een rol wc-papier in de stromende regen is een uitdaging."

Na drie dagen regen besloten de vrienden een nachtje op te drogen in een huisje op een camping. Ondanks de overstroomde route twijfelden Joseph en Carl niet om te stoppen met de tocht. "Het is een reis die het uiterste van ons vergt, maar die ons ook laat zien waartoe we in staat zijn."

Van een plaatselijke bewoner kregen ze tips waar ze moesten lopen. Dagelijks leggen ze gemiddeld 20 kilometer af, dwars door de bossen. "Nu, halverwege onze tocht, zijn we nog steeds vol goede moed en vastbesloten om het einde te halen."

Met 24 onbekenden in een evacuatiecentrum

Jenny van Dam (20) is met een groepsreis van 24 jongeren, van wie veel onbekenden van elkaar zijn, in Noorwegen. Toen ze dinsdag in Lom waren, ging hun groepsactiviteit vanwege het weer niet door. Ze besloten daarom de plaats te verkennen.

"Dat was een uur rijden vanaf de plek waar we verbleven", vertelt Jenny. "Maar toen we terug wilden gaan, konden we de stad niet uit omdat de wegen overstroomd waren. We konden onze spullen niet meer bereiken."

Er moest snel een overnachting geregeld worden voor de groep. Ze werden opgevangen in kleine huisjes in de bergen, maar ook daar waren aardverschuivingen. Uiteindelijk werd de groep geëvacueerd en opgevangen in een evacuatiecentrum. Daar verbleven ze twee nachten.

"Ik vond het wel heel spannend. Eerst denk je nog: wat grappig dat we niet weg kunnen uit zo'n stadje. Maar als je echt in zo'n evacuatiecentrum komt, realiseer je je dat je niet weet wat er gaat komen."

Foto: Jenny van Dam

'Sommigen droegen dagenlang dezelfde kleren'

De groep mocht wel naar buiten en kon daar nog naar de plaatselijke pizzeria, bakker en supermarkt. "We moesten alles nieuw kopen", zegt Jenny. "Je wil eigenlijk gewoon een lekkere vakantie in Noorwegen. En ook vanuit huis krijg je bezorgde berichtjes. Ik wilde op dat moment gewoon op een veilige plek zijn."

Vrijdag kon een deel van de groep de persoonlijke spullen ophalen. "Ik was er wel onzeker over of ze bij het huisje konden aankomen, maar dat is goed gegaan. Het was heel fijn om die spullen weer te hebben. Sommigen droegen dagenlang dezelfde kleding; dan voel je je niet fris."

De groep reist zaterdag naar Bergen. "Het is nog even aanpassen allemaal. Wat gaat er open zijn en wat niet? Maar dat gaan we zien."