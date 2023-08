Lezers over extreem weer: 'Kamperen is in toekomst risicovol'

"Ik kampeer al sinds 1978 met een tent in Europa. Vaak in de Alpen, maar ook in Spanje, Frankrijk en een paar keer in Scandinavië. Vroeger hebben we jaren met veel plezier in Oostentrijk gestaan. Mooi weer met aan het einde van de middag een afkoelende onweersbui die je op grote afstand zag naderen."

"In 2017 en 2018 deden we dit voor de laatste twee keer. Alles was heftig toen: warmte, regenbuien, stormen, aardverschuivingen op de camping en beide keren omvallende bomen. Dat laatste heeft ons doen besluiten meer naar Frankrijk te trekken. Maar ook dit jaar hebben we daar (in de Gers, Lot, Dordogne) zulke extremen gehad met als dieptepunt een door storm vernielde tent van een jaar oud."

"Hierdoor ga ik werkelijk denken dat in de toekomst kamperen in de zomervakantie een risicovolle bezigheid wordt. Natuurlijk, het is gewoon 'slecht weer' maar intensiteit en voorkomen is toch echt anders."